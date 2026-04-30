iOS 27 : Apple prépare des outils de retouche photo dopés à l’IA

Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de son écosystème mobile. Selon les informations d’Engadget, la firme de Cupertino développe des outils de retouche photo avancés pour iOS 27 qui transformeront radicalement l’expérience utilisateur. Ces nouvelles fonctionnalités visent à simplifier les modifications complexes. Cela permettrait à chacun d’obtenir des résultats professionnels sans compétences techniques particulières.

Une refonte complète de l’application Photos grâce à l’IA générative

Le géant technologique mise sur la puissance de l’IA générative pour enrichir ses services natifs. Les futurs utilisateurs d’iPhone découvriront des options de retouche contextuelle capables d’analyser chaque élément d’une image. Cette approche permet de comprendre la structure d’une photographie pour proposer des corrections ciblées et pertinentes. L’objectif d’Apple reste d’automatiser les tâches laborieuses tout en conservant une esthétique naturelle et fidèle à la réalité.

Ces outils s’inscrivent dans une vision globale de l’avenir du smartphone. Pour comprendre l’ampleur de ce déploiement, nous vous invitons à consulter notre dossier sur iOS 27 : tout ce que l’on sait sur la prochaine mise à jour majeure d’Apple. Le constructeur souhaite visiblement rattraper et dépasser la concurrence sur le terrain de la photographie computationnelle.

Suppression d’objets et remplissage intelligent

L’une des fonctions les plus attendues concerne la suppression intelligente d’objets indésirables. Contrairement aux outils classiques, le système d’Apple utilise des algorithmes de remplissage sophistiqués pour reconstituer l’arrière-plan de manière invisible. L’intelligence artificielle recrée les textures et les lumières manquantes afin d’effacer les distractions sans laisser de traces. Cette fonctionnalité promet une efficacité redoutable sur des scènes complexes où les détails foisonnent.

iOS 27 vous donnera plus de contrôles sur l’édition des images

Au-delà de la simple suppression, iOS 27 introduira des options de déplacement de sujets. Les utilisateurs pourront isoler un élément de l’image et le repositionner ailleurs dans le cadre. L’IA gère alors automatiquement les ombres et les reflets pour garantir la cohérence visuelle de la scène. Cette flexibilité offre une liberté créative inédite qui dépasse largement les capacités actuelles des versions précédentes du système d’exploitation.

La personnalisation des retouches par commande vocale

Apple prévoit également d’intégrer Siri plus profondément dans le processus de création. Les utilisateurs pourront dicter des modifications spécifiques au lieu de naviguer dans des menus complexes. Une simple commande vocale permettra d’ajuster l’exposition d’un visage ou de modifier la couleur du ciel. Cette interaction intuitive rend la retouche photo accessible à un public encore plus large, tout en accélérant le flux de travail des amateurs éclairés.

Cette innovation majeure fait partie des iOS 27 : les 7 grandes nouveautés qui vont changer votre iPhone en 2026. La marque à la pomme consolide ainsi son avance en matière d’accessibilité et de confort d’utilisation grâce à une synergie parfaite entre matériel et logiciel.

Confidentialité et traitement des données en local

Fidèle à ses engagements, Apple privilégie le traitement des données directement sur l’appareil. La puce Neural Engine des futurs iPhone gérera la majorité des calculs liés à l’IA générative. Cette méthode garantit une confidentialité totale, car les photos ne quittent jamais le smartphone de l’utilisateur pour être traitées sur des serveurs tiers. De plus, le traitement local assure une réactivité immédiate de l’interface, évitant les temps de latence liés à une connexion internet.

En limitant l’usage du cloud, Apple renforce la sécurité de la vie privée tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Cette stratégie différencie nettement la firme de ses concurrents qui s’appuient souvent sur des infrastructures distantes pour leurs fonctions d’intelligence artificielle les plus gourmandes.