Apple transforme Siri en chatbot intelligent

Apple travaille sur une refonte majeure de Siri. Selon les informations de Bloomberg, l’entreprise prévoit de transformer son assistant vocal en un chatbot avancé, capable de tenir des conversations naturelles et interactives. Ce projet, connu en interne sous le nom de code « Campos », marque un tournant stratégique pour Apple dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. Son objectif est clairement de rattraper le retard face à des concurrents comme OpenAI et Google, déjà bien installés avec ChatGPT et Gemini.

Siri devient Campos : une nouvelle ère pour l’assistant vocal

Apple veut remplacer l’interface actuelle de Siri par une expérience plus fluide et interactive. Par conséquent, Campos ne se limitera plus à répondre à des commandes simples. Il pourra comprendre le contexte, dialoguer et proposer des solutions adaptées. Cette évolution rapproche ainsi Siri des modèles conversationnels modernes, capables de générer du texte et d’interagir de manière plus humaine.

La firme teste déjà une application autonome de Campos, mais elle ne devrait pas être proposée au public. Apple préfère effectivement intégrer directement cette nouvelle version dans ses systèmes d’exploitation. Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac devraient découvrir cette refonte avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, attendus fin 2027.

Une stratégie pour rivaliser avec ChatGPT et Gemini

Apple collabore avec Google pour utiliser les modèles Gemini dans cette nouvelle version de Siri. Cette alliance montre la volonté d’Apple de s’appuyer sur des technologies éprouvées pour accélérer son entrée dans l’ère des chatbots. Campos sera ainsi capable de rivaliser avec les solutions déjà populaires, tout en restant profondément intégré à l’écosystème Apple.

Avant cette transformation complète, Siri recevra des mises à jour intermédiaires dans iOS 26.4, promises depuis 2024 mais retardées. Ces améliorations prépareront le terrain pour l’arrivée de Campos. Apple envisage aussi d’explorer d’autres projets liés à l’IA, comme un accessoire portable intelligent prévu pour 2027. Cela démontre que l’entreprise veut élargir son offre au-delà des appareils traditionnels.