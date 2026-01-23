TEST – Xerox C325 : une imprimante rapide et efficace, mais capricieuse

Dans un contexte de télétravail et de petites équipes hybrides, la Xerox C325 se présente comme une imprimante multifonction laser couleur pensée pour un usage bureautique quotidien. Impression, scan, copie et parfois fax : on attend aujourd’hui d’une imprimante de bureau qu’elle soit rapide, fiable et simple à utiliser. Avec la Xerox C325, la marque américaine cible clairement les petits bureaux et groupes de travail à la recherche d’une solution performante, sans basculer dans du matériel professionnel lourd. Après avoir testé la Xerox C235 sans rencontrer le moindre souci, nous avons voulu voir ce que la Xerox C325 avait réellement dans le ventre. Verdict juste en dessous.

Xerox C325 : notre avis en bref

La Xerox C325 est une imprimante multifonction laser couleur 4-en-1 bien pensée pour les petites équipes. Elle se montre rapide, efficace et offre une excellente qualité d’impression, aussi bien en noir qu’en couleur. Les fonctions de copie et de numérisation sont simples à prendre en main, et l’ensemble respire le sérieux. En revanche, la connectivité Wi-Fi peut se montrer capricieuse, au point d’imposer parfois une connexion directe au réseau de l’imprimante pour imprimer. Un point frustrant qui contraste avec une expérience globale pourtant très solide.

Design et intégration au bureau

Visuellement, la Xerox C325 reste fidèle à l’ADN de la marque. Le design est sobre, massif, clairement orienté bureautique. Ce n’est pas une imprimante compacte pour un coin de salon, mais elle s’intègre bien dans un bureau ou une salle de travail. Le panneau de contrôle couleur en façade facilite la navigation dans les menus et les réglages courants, même si des fois en cliquant une fois, la navigation dans les menus se fait deux fois.

Le format reste raisonnable pour une imprimante laser couleur multifonction, mais il faut prévoir un minimum d’espace, notamment pour l’ouverture du scanner. Ce n’est pas un défaut, simplement une contrainte logique liée à sa catégorie. Idem pour le poids, la Xerox C325 doit être placée sur un support solide. Chargée en papier, elle fait plus de 25 kg, donc on ne la met surtout pas sur un meuble IKEA !

Fonctions et polyvalence

La Xerox C325 est bien plus qu’une simple imprimante. Il s’agit d’un véritable multifonction 4-en-1 : impression, copie, numérisation et fax. Pour une petite équipe, cela permet de centraliser tous les besoins documentaires sur un seul appareil.

La numérisation est rapide et efficace, avec des options d’envoi vers un PC ou un e-mail. La copie se fait sans difficulté particulière, avec des réglages accessibles directement depuis l’écran. À l’usage, tout est assez intuitif, même pour des utilisateurs peu techniques. C’est tout ce qu’on attend, une utilisation rapide et simple, et surtout pas stressante.

Xerox C325 : qualité d’impression et vitesse

C’est clairement l’un des points forts de la Xerox C325. La qualité d’impression est excellente. Les textes sont nets, précis, et les couleurs bien maîtrisées. Pour des documents professionnels, des présentations ou des supports internes, le rendu est irréprochable.

Côté vitesse, la C325 impressionne. On est évidemment loin d’une imprimante industrielle, mais pour une petite équipe, c’est super. Le débit est annoncé à 33 pages par minute, dans notre test on est juste en dessous avec 30 pages imprimées en une minute. Les impressions s’enchaînent rapidement, sans attente excessive, et la sortie de la première page est quasi immédiate. Sur ce point, Xerox fait très fort. Seul petit bémol, quelquefois, l’impression se fait de travers. C’est commun et d’après ce que nous avons observé, ça ne le fait que sur une page à la fois et pas sur toute la file d’impression jusqu’à ce qu’on bouge le tiroir à papier par exemple.

Connectivité et ports : le vrai point faible

Sur le papier, la connectivité est complète. La Xerox C325 propose Ethernet, USB et Wi-Fi, ainsi que l’impression mobile via AirPrint ou Mopria. Dans les faits, c’est plus contrasté.

Contrairement à la Xerox C235 que nous avions testée sans le moindre souci, la C325 nous a posé plusieurs problèmes de connexion Wi-Fi. Dans certains cas, il devient nécessaire de se connecter directement au réseau Wi-Fi émis par l’imprimante pour pouvoir lancer une impression. Dans d’autres cas, l’imprimante ne s’affiche pas correctement dans la liste des réseaux disponibles.

Ce comportement rejoint d’ailleurs plusieurs retours utilisateurs. La configuration initiale, ça va, mais la stabilité du Wi-Fi n’est pas au rendez-vous. En Ethernet, en revanche, aucun souci à signaler. Pour un usage en réseau filaire, la C325 est parfaitement fiable.

Consommables et coût à l’usage

Autre point régulièrement mentionné par les utilisateurs : le prix des toners. Comme souvent avec les imprimantes laser couleur, le coût des consommables peut rapidement grimper. Xerox propose des cartouches haute capacité, mais l’investissement reste conséquent. On ne va pas se mentir, c’est partout pareil, la rentabilité des marques se fait sur les toners et cartouches.

Ce n’est pas rédhibitoire, mais il faut en être conscient. La C325 s’adresse avant tout à des structures capables d’absorber ce coût en échange de performances solides et d’une vraie fiabilité mécanique.

Xerox C325 : Rapport qualité/prix

La Xerox C325 est proposée à 500 €. Le prix varie selon les revendeurs, en ce moment à -25 %, on la trouve à 365 €. À ce tarif, elle offre une polyvalence complète, une excellente qualité d’impression et une vitesse très confortable pour un petit groupe de travail.

Face à des modèles plus abordables, elle se distingue par ses performances et sa robustesse. En revanche, les soucis de Wi-Fi et le coût des toners viennent légèrement ternir le tableau. Pour une utilisation majoritairement filaire, le rapport qualité/prix reste bon. À plein tarif, on passe notre tour mais en promo, elle vaut clairement le détour.

Xerox C325 :Conclusion du test

La Xerox C325 est une imprimante multifonction sérieuse, rapide et très efficace pour les petites équipes. Sa qualité d’impression et sa vitesse en font un excellent outil de travail au quotidien. Elle se configure très facilement et se montre agréable à utiliser, à condition de ne pas trop compter sur le Wi-Fi, point noir de la C325 (et de beaucoup d’autres).

Si vous pouvez la brancher en Ethernet, la C325 devient une solution fiable et performante. En Wi-Fi, en revanche, il faut s’armer de patience. Malgré cela, elle reste une valeur sûre pour un environnement bureautique exigeant.