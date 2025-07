Test – Xerox C235 : l’imprimante laser parfaite des petits espaces

Choisir une imprimante laser n’est jamais simple : faut-il privilégier la vitesse, la qualité, ou un format compact ? Avec la Xerox C235, la marque promet une imprimante laser couleur multifonction taillée pour les petits bureaux, le télétravail ou les pros qui veulent une machine sérieuse sans exploser leur budget. Impression, scan, copie, fax, Wi-Fi et impression mobile : sur le papier, cette imprimante laser Xerox C235 coche toutes les cases. Reste à savoir si elle tient la route à l’usage. On l’a testée pour vous.

Xerox C235 : Notre avis en bref

La Xerox C235 est une imprimante laser multifonction 4-en-1 compacte, rapide et bien connectée. Elle démarre rapidement et imprime jusqu’à 22 pages par minute. On liste recto-verso automatique, écran tactile couleur, scanner ADF 50 feuilles, et compatibilité Wi-Fi, USB et AirPrint. Elle se démarque par sa qualité d’impression laser, sa fiabilité, et sa facilité d’installation. En revanche, le coût des toners est élevé. En somme, pour un usage modéré et professionnel, c’est un excellent choix.

Xerox C235 : une imprimante laser complète au format compact

La Xerox C235 combine imprimante laser, scanner, copieur et fax dans un format réduit (41 x 40 cm et environ 20 kg). Autrement dit, c’est le genre de multifonction laser qu’on peut caser dans un coin de bureau sans sacrifier la place. L’écran tactile en façade est clair, et l’ensemble respire la fiabilité.

En pratique, elle vise les télétravailleurs, les PME, ou encore les professions libérales (médecins, avocats, comptables…) qui ont besoin d’un appareil sûr et sérieux.

Le chargeur automatique de documents (ADF) de 50 pages permet de copier ou scanner des dossiers entiers, mais uniquement en simple face. L’ensemble est stable, fluide, et beaucoup plus « robuste » que les imprimantes à jet d’encre du grand public.

Performances de la Xerox C235 : une vraie imprimante laser pro

La Xerox C235 ne se contente pas d’être compacte : elle imprime vite. Jusqu’à 22 pages par minute en noir et blanc, environ 18 ppm en couleur, avec une première page sortie en moins de 11 secondes. L’impression laser produit des documents nets, sans bavures, et des textes parfaitement lisibles, même en petite police.

Pour les documents en couleur (factures, graphiques, supports marketing), le résultat est propre et équilibré. En effet, même sur du papier standard, les aplats sont bien gérés et les dégradés restent précis. En résumé, pour des impressions de qualité professionnelle au bureau, la Xerox C235 fait largement le job.

Xerox C235 : installation rapide et connectivité complète

La Xerox C235 s’installe en quelques minutes, que ce soit en USB, en Ethernet ou en Wi-Fi. Elle est compatible avec Windows, mac, Linux, Chromebook… L’application mobile Easy Assist, disponible sur Android ou IOS permet de lancer des impressions depuis un smartphone ou de scanner directement vers le cloud.

En veille, la C235 reste discrète et se réactive aussitôt qu’un job d’impression est lancé. Le scan vers clé USB, l’impression depuis un mobile, ou les impressions depuis un réseau local fonctionnent sans accroc. Donc pas besoin d’être expert pour s’en sortir.

Qualité d’impression : la vraie force de la Xerox C235

Ce qui fait la différence avec cette imprimante laser Xerox, c’est d’abord la qualité d’impression. Le texte est net, les bords sont francs, et il n’y a aucune bavure, même après des dizaines de pages. En comparaison, le rendu des documents est clairement plus propre que celui d’une imprimante jet d’encre à prix équivalent. On à l’impression de voir une image HD, comme si on avait une meilleure acuité visuelle…

Concrètement, pour les professionnels, c’est l’assurance de pouvoir remettre à un client un document sérieux. Flyers, devis, rapports ou relevé : tout sort avec une finition homogène et propre. Même lorsqu’on imprime des visuels photo ou des graphiques complexes, le rendu laser couleur reste précis et professionnel.

Les limites : coût de fonctionnement et fonctionnalités manquantes

Si la Xerox C235 brille à l’usage, elle a aussi ses limites. Le plus gros point faible reste le coût des consommables. Les toners fournis sont des versions « starter », limitées à environ 500 pages. Ce n’est pas une défaillance, c’est commun pour une imprimant du genre. Le remplacement complet avec des toners haute capacité ( 3000 pages ) peut donc dépasser 400 €, soit plus que le prix de l’imprimante elle-même.

Autre limitation à noter : le scanner ADF ne gère pas le recto verso automatique. Il faut retourner manuellement les pages si vous voulez scanner les deux faces. Pas bloquant pour tout le monde, mais un point à connaître si vous traitez souvent des documents double face.

Enfin, la Xerox C235 refuse d’imprimer si un seul toner est vide, même pour une page noire. Ce comportement peut frustrer les utilisateurs habitués à imprimer en « noir seul ».

Rapport qualité/prix

Pour environ 300 €, la Xerox C235 offre un rapport qualité/prix très solide à l’achat. Elle regroupe :

une vraie imprimante laser professionnelle,

une connectivité complète,

un format compact,

et une utilisation intuitive.

Produit disponible sur Xerox C235 Copie/Impression/numérisation/télécopie sans Fil A4, 22 ppm, PS3 PCL5e/6, Chargeur Automatique de Documents, 2 magasins, Total 251 Feuilles

Voir l'offre 289,99 €

Elle est idéale pour les petits volumes professionnels, jusqu’à 1000 pages/mois. En revanche, pour des usages intensifs, mieux vaut se tourner vers une imprimante laser plus haut de gamme, comme la Xerox VersaLink C415

Conclusion

La Xerox C235 coche toutes les cases d’une bonne imprimante laser pro pour les petits espaces : elle imprime vite, bien, et sans se faire remarquer, donc on la recommande . Son seul défaut est son coût à l’usage, mais pour un usage modéré, c’est une valeur sûre. Une imprimante parfaite pour les indépendants, les télétravailleurs ou les petites équipes.