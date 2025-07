Puissance inédite : boostez vos jeux avec la nouvelle RTX 5090 !

Vous êtes passionné de hardware et à l’affût des dernières nouveautés côté cartes graphiques ? ZOTAC GAMING frappe fort cette année en annonçant sa toute nouvelle gamme, avec en tête de file une bête de puissance : la GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO. Cette carte graphique haut de gamme promet des performances phénoménales. Elle embarque aussi un système de refroidissement liquide de 360 mm, inédit chez la marque.

La puissance maîtrisée : ARCTICSTORM AIO

ZOTAC GAMING innove avec sa première carte équipée d’un watercooling AIO de 360 mm. Conçue pour les gamers et créateurs exigeants, la GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO combine robustesse, efficacité thermique et style. Sa plaque froide en cuivre couvre toute la carte, du GPU à la mémoire GDDR7. Résultat : une dissipation de la chaleur encore jamais vue sur une ZOTAC, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Côté look, la carte affiche un effet miroir infini et un design angulaire qui ne passeront jamais inaperçus dans votre setup RGB. Sans oublier la possibilité de personnaliser l’éclairage ARGB sur quatre zones grâce au système SPECTRA 2.0.

Technologie embarquée et confort d’utilisation

La RTX 5090 ARCTICSTORM AIO ne se contente pas d’être performante. Elle a été pensée pour s’intégrer facilement dans la plupart des boîtiers PC. Les trois ventilateurs de 120 mm assurent un débit d’air optimal tout en restant discrets, même avec la carte au maximum de ses capacités. Côté fiabilité, ZOTAC équipe cette carte de nombreuses protections. Elle dispose d’une plaque arrière et de joints renforcés.

Elle intègre aussi une protection contre les surcharges et un connecteur plaqué or avec diode de sécurité. Petit plus : le double BIOS, utile pour basculer du mode ultraperformance au mode silencieux en un clin d’œil.

Pour les PC compacts : RTX 5060 Low Profile

Parallèlement à ce monstre de puissance, ZOTAC GAMING pense aussi aux passionnés de PC compacts avec la GeForce RTX 5060 Low Profile. Cette carte miniature de moins de 19 cm trouvera sa place dans n’importe quel boîtier ITX. Elle embarque elle aussi l’architecture NVIDIA Blackwell, le DLSS 4 et trois ventilateurs de 40 mm pour tenir la cadence dans les petits espaces.

Disponibles dès le 24 juillet chez les partenaires locaux, ces deux nouveautés signées ZOTAC arrivent sur le marché. Elles risquent de séduire les joueurs, les créateurs de contenu et les adeptes des configurations minimalistes. Dites-nous en commentaire si vous craquez pour le refroidissement liquide ou la compacité extrême. Partagez aussi vos impressions avec la communauté du Café du Geek !