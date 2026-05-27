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Bungie tourne la page : Destiny 2, c’est fini ! 

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 27 mai 2026
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Game over pour le jeu culte de Bungie. Il y a quelques jours, le studio américain a confirmé la fin du support actif de Destiny 2, marquant la conclusion d’une aventure qui aura profondément marqué le paysage des looter-shooters modernes. Néanmoins, pas d’inquiétude pour les fans : le MMOFPS restera quand même en ligne.

Lire également : Devil May Cry Remake et Resident Evil 10 en développement chez Capcom ? Les rumeurs s’intensifient

“Chaque fin est un nouveau commencement” – Bungie

La nouvelle est parue sur le site officiel de Bungie le 21 mai dernier. Dans son communiqué, le studio américain officialisé l’arrêt du développement actif de Destiny 2 à partir du 9 juin 2026. Le jeu continuera d’être accessible, mais ne recevra plus d’extensions majeures ni de mises à jour live-service régulières. Cette décision intervient après la conclusion de The Final Shape, extension pensée comme l’aboutissement de l’arc narratif “Light and Darkness Saga”.

L’ultime mise à jour, baptisée Monument of Triumph, servira de célébration finale pour la communauté. Bungie promet le retour de contenus emblématiques, de nouveaux défis endgame ainsi qu’une série de récompenses rendant hommage à l’histoire du jeu.

“Alors que nous nous tournons vers un nouveau départ pour Bungie, nous allons commencer à travailler sur nos prochains jeux”, peut-on lire dans le communiqué de Bungie. “Même si le développement actif touche à sa fin, nous veillerons à ce que Destiny 2 reste jouable. De nombreux changements dans cette dernière mise à jour viseront à faire en sorte que Destiny 2 reste un endroit accueillant où les joueurs auront envie de revenir.”

“Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont fait ce voyage avec nous. Du fond du cœur, merci, et rendez-vous parmi les étoiles.”

Destiny 2 : une épopée de science-fiction devenue culte

Lancé en 2017, Destiny 2 plonge les joueurs dans un univers futuriste où l’humanité survit sous la protection des Gardiens, des guerriers ressuscités par une mystérieuse entité appelée le Voyageur. À travers les années, le titre a construit une mythologie dense mêlant space opera et guerres interstellaires.

Les joueurs y affrontent différentes menaces majeures, des Cabals militaristes aux terrifiants Dieux-Ruches, tout en explorant des planètes ravagées et des dimensions parallèles. L’histoire se concentre sur l’affrontement cosmique entre la Lumière et les Ténèbres, culminant avec la défaite du Witness dans The Final Shape.

Malgré quelques périodes compliquées, Destiny 2 restera comme l’un des jeux-service les plus influents de sa génération. Espérons que Marathon, le dernier jeu d’extraction multijoueur en ligne de Bungie, puisse emprunter le même chemin.

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 27 mai 2026
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