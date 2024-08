DeepCool : Révolution du refroidissement, silence et performance garantis pour votre PC !

DeepCool, grande référence dans le monde du refroidissement informatique, vient d’annoncer la sortie de ses nouvelles séries de ventilateurs FT12 et FT14. D’une part, ces ventilateurs de 120mm et 140mm se démarquent par leur technologie de pointe. D’autre part, ils garantissent des performances exceptionnelles et un fonctionnement silencieux.

DeepCool : Performance et silence combinés

Un moteur puissant à boucle fermée FOC triphasé, avec 10 pôles et 12 fentes, équipe ces ventilateurs. Grâce à des aimants MQ de haute qualité, ils offrent une performance inégalée tout en réduisant les vibrations. En résulte un fonctionnement fluide et silencieux, idéal pour les utilisateurs cherchant à optimiser leur configuration sans compromettre leur quiétude.

Attention au détail

DeepCool va au-delà de la performance et souligne également l’importance de l’esthétique. Les ventilateurs FT12 et FT14 disposent d’une fenêtre transparente révélant le véritable roulement FDB. Cela met en valeur leur construction et leur conception de qualité. De plus, des LED blanches peuvent être allumées ou éteintes pour mieux mettre en valeur chaque detail.

Amélioration des matériaux

Les ventilateurs utilisent un matériau composite amélioré, un mélange de fibre de verre et PBT, offrant ainsi une extrême uniformité et accentuant leur durabilité. Ce choix de matériaux contribue également à réduire le profil sonore global des ventilateurs.

Spécifications techniques DeepCool

Les gammes FT12 et FT14 offrent un débit d’air de respectivement 75 CFM et 78,83 CFM, et des niveaux sonores ≤32 dBA et ≤25,1 dBA. Elles disposent également d’une plage de RPM dynamique. La pression statique va jusqu’à 4,2 mmAq pour le FT12 et 3,6 mmAq pour le FT14.

Disponibilité

Les ventilateurs FT12 et FT12 WH sont disponibles aux prix de 19,99 €, tandis que les modèles FT14 et FT14 WH sont proposés à 24,99 €. Tous ces modèles bénéficient d’une garantie de cinq ans. Ils seront disponibles à partir du 29 décembre 2024 auprès de certains revendeurs et distributeurs agréés DeepCool.

Pour conclure, DeepCool continue de repousser les limites de la performance et de la qualité sans compromettre le silence de fonctionnement avec ses nouvelles séries de ventilateurs FT12 et FT14. À vos marques pour une expérience de refroidissement ultime ! N’hésitez pas à partager votre avis sur ces nouveaux produits dans les commentaires.