BahnBonus Comarch : un partenariat innovant pour plus de valeur client

La Deutsche Bahn franchit une nouvelle étape vers la fidélisation du futur. En s’associant à Comarch, expert des solutions numériques, la société modernise son célèbre programme BahnBonus. Ce partenariat vise à offrir une expérience client plus flexible, rapide et innovante.

Migration de BahnBonus vers la plateforme CLM de Comarch

À partir de 2025, le programme BahnBonus va migrer vers la plateforme Customer Loyalty Management (CLM) de Comarch. Cette migration s’inscrit dans une volonté de modernisation de l’architecture de gestion des relations clients de DB Fernverkehr AG. La nouvelle infrastructure promet une gestion plus robuste et modulable pour les clients réguliers de la Deutsche Bahn.

Modernisation de la gestion de la fidélité chez Deutsche Bahn

La plateforme de Comarch permet une adaptation rapide aux besoins des clients. Grâce à son architecture modulaire, BahnBonus pourra intégrer les évolutions du marché et proposer de nouvelles offres plus rapidement. Ainsi, la Deutsche Bahn souhaite offrir un service sur-mesure à ses usagers.

Un partenariat technologique innovant pour améliorer l’expérience client

Ce nouvel outil offre de nombreux avantages. Il garantit l’évolutivité et la sécurité technologique sur le long terme. Les clients de BahnBonus bénéficieront d’offres personnalisées et d’un service client plus efficace. Le partenariat prévoit aussi une coopération durable entre Deutsche Bahn et Comarch, afin d’innover continuellement dans la fidélisation et l’expérience client.

En conclusion, la migration du programme BahnBonus vers la plateforme CLM de Comarch marque le début d’une nouvelle ère pour la fidélisation chez Deutsche Bahn. Ce projet apporte plus de modernité, de flexibilité et d’avantages pour les voyageurs réguliers. Restez à l’écoute pour découvrir prochainement les nouveautés du programme et profiter d’une expérience client enrichie.

