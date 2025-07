Alliance victorieuse : 10 ans d’innovation partagée pour booster l’esport

AGON by AOC, spécialiste mondial des moniteurs de jeu, célèbre un double anniversaire. D’un côté, G2 Esports souffle ses 10 bougies. De l’autre, la marque marque sept ans de partenariat avec l’une des équipes les plus redoutées d’Europe. Ce n’est pas qu’une alliance commerciale. Depuis 2018, une véritable histoire d’innovation et de passion pour l’esport s’écrit entre ces deux poids lourds du gaming.

Une collaboration forgée dans la performance

Tout commence en janvier 2018. AGON by AOC équipe le centre d’entraînement berlinois de G2 avec des écrans AGON AG251FZ. Ces moniteurs de compétition affichent déjà un impressionnant 240 Hz au compteur. Rapidement, cette collaboration élève les standards du matériel professionnel pour l’esport, profitant aux joueurs de haut niveau comme au grand public.

Au fil des années, les équipes ne cessent de repousser les limites. AGON by AOC s’appuie sur les retours des joueurs G2 pour améliorer sa gamme. En 2018, le moniteur G2590PX/G2 Esports Signature Edition débarque. Il offre un look inspiré des Samouraïs de G2 et une performance à 144 Hz accessible à tous.

Une décennie d’innovations au service du jeu

L’innovation reste au cœur de cette alliance. Grâce à G2 et aux exigences de l’esport moderne, AGON by AOC lance des produits toujours plus performants. Citons l’AGON PRO AG254FG à 360 Hz et technologie Nvidia Reflex, l’AGON PRO AG246FK qui grimpe à 540 Hz, ou le dernier-né, AGON PRO AG276UZD. Ce modèle mise sur la technologie QD-OLED, la 4K et un temps de réponse ultra rapide de 0,03 ms GtG. Les joueurs profitent ainsi d’une expérience à la hauteur de leurs ambitions, que ce soit pour la victoire ou pour le plaisir.

Cette dynamique ne faiblit pas. AGON by AOC prévoit déjà deux nouveaux moniteurs esport, toujours plus rapides et nets, qui seront dévoilés à l’IEM Cologne cette année.

Un avenir commun tourné vers l’excellence

Pour marquer les 10 ans de G2 Esports et sept ans de réussite commune, AGON by AOC propose une vidéo spéciale anniversaire retraçant l’évolution du gaming à travers les yeux des joueurs G2. À retrouver sur leurs réseaux officiels, notamment YouTube.

Alors que G2 Esports se prépare à relever le défi du Mid-Season Invitational 2025 à Vancouver, AGON by AOC confirme sa volonté d’accompagner l’équipe vers de nouveaux sommets. Cette décennie de collaboration a permis d’inscrire leur nom dans l’histoire de l’esport, mais tout reste à écrire pour les dix prochaines années ! Partagez vos plus grands souvenirs de G2 et dites-nous : quel moniteur AGON vous fait rêver pour vos prochaines sessions de jeu ?