Netflix : toutes les nouveautés séries et films à voir en août 2025

L’été est à son apogée et Netflix continue de surprendre ses abonnés avec un catalogue toujours plus riche et varié pour le mois d’août 2025. Suivant le bon programme du mois de juillet, entre retours très attendus, films cultes à redécouvrir et nouveautés originales, la plateforme offre une programmation qui saura plaire à tous les publics. Que vous soyez fan de séries captivantes ou de comédies légères, il y a du choix. Vous trouverez aussi des animations pour les plus jeunes. Ce mois-ci, le retour de Mercredi fait beaucoup parler. D’autres pépites comme My Oxford Year ou La Pat’Patrouille : Le Film méritent aussi votre attention. Voici un tour d’horizon complet des sorties Netflix à ne pas manquer en août.

Un début de mois chargé en émotions et en classiques

Dès le 1er août, Netflix propose un panel très éclectique. La romance My Oxford Year promet de toucher les cœurs, tandis que la saison 3 de Perfect Match satisfera les amateurs de télé-réalité. Les fans de films cultes pourront (re)voir La Famille Addams et Les Valeurs de la famille Addams. Pour compléter ce début de mois, plusieurs séries françaises comme Petites mains ou Clarisse, dans l’ombre des stars viennent apporter de la fraîcheur. Les comédies L’élève Ducobu et ses suites concluent parfaitement ce démarrage varié et prometteur.

Les retours attendus et les nouveautés à suivre

Le 6 août est une date clé avec le grand retour de la saison 2 de Mercredi, une série qui a conquis le public par son univers original et son ton décalé. Ce même jour, des productions françaises telles que La lutte des classes et Les Cadors enrichissent le catalogue. Plus tard dans le mois, la série Young Millionaires montrera les excès et ambitions des jeunes générations. Marvel arrive aussi avec Elektra. Ces nouveautés apportent une diversité bienvenue dans l’offre Netflix.

Une fin de mois riche en émotions et en variété

À partir du 20 août, Netflix déploie une large sélection de films et séries allant de l’animation avec La Pat’Patrouille : Le Film à des drames comme Deux cœurs ou Le Client. Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec la saison 5 de CoComelon Lane qui revient le 18 août. La fin du mois s’annonce particulièrement dynamique avec la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys et des films mêlant humour noir et mystère comme Le Murder Club du jeudi. Les derniers jours d’août promettent une ambiance intense avec des films tels que Neuf tombes, Abigail et Salem.

Avec ce programme riche et varié, Netflix confirme sa capacité à satisfaire un public large et exigeant. Entre nouveautés attendues, grands classiques et contenus familiaux, chacun pourra s’évader selon ses envies cet été. Que vous soyez en quête d’émotions fortes, de rires ou de découvertes, août 2025 sera un mois parfait pour profiter pleinement de la plateforme. Alors, quel titre choisirez-vous pour commencer votre marathon Netflix ? Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !