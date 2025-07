Shanghai Electric impressionne avec des robots industriels innovants

Shanghai Electric fait sensation au WAIC 2025 à Shanghai avec une avancée dans la robotique industrielle. L’entreprise dévoile son premier robot humanoïde « SUYUAN », promettant de révolutionner la fabrication intelligente. Les démonstrations confirment l’impact des innovations de Shanghai Electric sur les usines du futur.

Le robot humanoïde SUYUAN : une avancée majeure pour l’industrie

Le nouveau robot SUYUAN est doté de capacités impressionnantes. Avec ses 38 degrés de liberté et sa puissance de calcul élevée, il réalise des mouvements précis et flexibles. Mesurant 167 cm pour 50 kg, il évolue aisément dans des espaces industriels étroits. En plus, il manipule jusqu’à 10 kg et déplace des objets rapidement, ce qui en fait un allié pour les tâches logistiques et sur les chaînes de montage.

SUYUAN se distingue par son intelligence. Il utilise la technologie LiDAR et la vision binoculaire pour mieux se repérer. Son processeur IA puissant lui permet de comprendre les tâches à effectuer et de s’adapter en temps réel. Lors des essais, il a augmenté la productivité des entrepôts en manipulant des objets variés avec précision.

LINGKE et la collaboration homme-machine intelligente

Shanghai Electric innove aussi avec LINGKE, un robot à double bras conçu pour la collaboration homme-machine. Il prend en charge les tâches pénibles, libérant les travailleurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Sa technologie en boucle fermée le rend intelligent et autonome dans le traitement des données, de la collecte jusqu’à l’optimisation des processus.

Grâce à LINGKE, la production s’accélère et devient plus précise. Le robot apprend et s’améliore en continu, devenant un acteur clé dans les environnements de fabrication complexes.

L’innovation robotique accélérée par Shanghai Electric en 2025

Shanghai Electric étend ses avancées avec des partenariats stratégiques et une forte activité en propriété intellectuelle. L’entreprise crée une nouvelle génération de robots humanoïdes capables de mouvements plus rapides et fluides, adaptés à des tâches variées. La collaboration avec Johnson Electric permet l’intégration de composants innovants pour rendre les robots toujours plus performants.

Avec plus de 189 brevets déposés dans la robotique, Shanghai Electric prouve son rôle majeur dans la révolution industrielle portée par l’IA.

Pour conclure, Shanghai Electric repousse les limites de la robotique industrielle en 2025. Grâce à SUYUAN, LINGKE et ses collaborations stratégiques, la marque confirme son rôle de moteur d’innovation. Ces robots allient intelligence, flexibilité et efficacité, promettant de transformer l’industrie dès aujourd’hui. Les usines de demain seront sans doute marquées par ces avancées majeures.

Lisez notre dernier article tech : Détectez l’Invisible : HONOR 400 rassure et stimule votre créativité