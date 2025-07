Détectez l’Invisible : HONOR 400 rassure et stimule votre créativité

HONOR, le géant technologique asiatique, vient d’annoncer une évolution majeure dans la lutte contre les faux contenus en ligne. En intégrant la détection de deepfake par intelligence artificielle embarquée dans son tout nouveau HONOR 400, la marque place la sécurité numérique au cœur de ses priorités.

Deepfakes : la menace invisible qui progresse

Les deepfakes, ces vidéos ou images générées par IA pour imiter la réalité, inquiètent de plus en plus. Malgré une confiance affichée chez les plus jeunes, la réalité reste alarmante. En France, seulement un tiers de la population sait vraiment reconnaître un contenu trafiqué. Pire encore, face à cinq deepfakes, 94% des Français tombent dans le piège au moins une fois. HONOR prend donc le problème à bras-le-corps.

Avec le HONOR 400, l’utilisateur bénéficie d’une alertement instantané dès qu’un contenu suspect apparaît lors des appels vidéo. L’intelligence artificielle intégrée scrute les flux d’images, analyse, puis avertit en temps réel. Plus besoin de douter : l’appareil travaille pour vous, et ce, sans sacrifier la confidentialité. Toutes les analyses se font directement sur le téléphone, sans transfert dans le cloud sans votre accord explicite.

Technologie de pointe et créativité libérée

Fruit de milliers d’heures de recherche, la détection de deepfake du HONOR 400 affiche 85% de précision et détecte les faux en moins de six secondes. Les utilisateurs en Chine l’adoptent massivement avec plus de 200 000 détections chaque semaine et un taux de satisfaction élevé — le fameux Net Promoter Score dépasse 70%. HONOR ne s’arrête pas là. Côté photo, le HONOR 400 veut offrir une expérience haut de gamme pour tous : zoom x30, mode portrait IA, et même la création de vidéos à partir d’une image en partenariat avec Google Cloud.

En plus, la marque innove encore avec des fonctionnalités inédites, comme la “Moving Photo Collage”, offrant à tous la possibilité de créer facilement du contenu dynamique, digne d’un studio professionnel.

Avec le HONOR 400, sécurité et créativité font la paire. Que pensez-vous de cette nouvelle arme contre les deepfakes et les fausses images ? Partagez vos astuces ou vos craintes en commentaire, et n’hésitez pas à relayer l’info à votre entourage !