App Store : Apple adopte un nouveau système de classification des applications

Apple vient d’annoncer une mise à jour importante de son système de classification par âge sur l’App Store. Cette initiative vise à offrir aux parents une meilleure visibilité sur les contenus accessibles à leurs enfants. Elle vise également à obliger les développeurs à se conformer à des critères plus précis. Avec l’arrivée d’iOS 26 et des autres mises à jour logicielles, les nouvelles règles entrent progressivement en vigueur.

Des catégories d’âge plus précises sur l’App Store pour mieux protéger les jeunes utilisateurs

Jusqu’à présent, l’App Store proposait des classifications limitées comme 4+ et 9+. Désormais, Apple introduit trois nouvelles tranches d’âge : 13+, 16+ et 18+. Cette évolution permet de mieux adapter les contenus aux différents publics, en tenant compte des sensibilités régionales. Les développeurs ont vu leurs applications automatiquement reclassées selon leurs réponses précédentes au questionnaire de l’App Store Connect. Si la nouvelle classification ne correspond pas à l’audience visée, ils peuvent la modifier manuellement.

Cette réforme s’inscrit dans une volonté de rendre l’App Store plus sûr pour les enfants et les adolescents. Les nouvelles classifications sont déjà visibles dans les versions bêta d’iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 et autres systèmes Apple. Elles seront pleinement déployées lors du lancement officiel des mises à jour à l’automne.

Des exigences renforcées pour les développeurs d’applications

Apple impose désormais aux développeurs de répondre à un questionnaire plus détaillé pour chaque application. Celui-ci couvre des aspects sensibles comme les contrôles intégrés, les fonctionnalités médicales ou de bien-être, et les thèmes violents. Ces informations permettront à Apple de calculer une classification plus juste et de garantir une expérience adaptée à chaque tranche d’âge.

Les développeurs ont jusqu’au 31 janvier 2026 pour compléter ce nouveau formulaire. Passé ce délai, ils ne pourront plus soumettre de mises à jour sur l’App Store Connect tant que les réponses ne seront pas fournies. Apple rappelle également que toutes les applications doivent respecter les réglementations en vigueur, comme le COPPA aux États-Unis ou le RGPD en Europe. Elles doivent aussi prendre en compte les fonctionnalités sensibles comme les assistants IA ou les chatbots.