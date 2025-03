Apple : un autre pays exige la mise en place d’App Store tiers

Le jardin clos d’Apple devient de plus en plus de l’histoire ancienne. Dans l’Union européenne, l’introduction du Digital Markets Act (DMA) a forcé Apple à accepter que les utilisateurs se tournent vers les magasins d’applications tierces. Désormais, un autre pays exige le même traitement à son égard, ce qui met Apple dans une situation fâcheuse, risquant de bouleverser ses pratiques commerciales bien établies et d’ouvrir la voie à une concurrence accrue dans l’écosystème des applications.

Le Brésil emboîte le pas de l’Europe

Au Brésil, le juge Pablo Zuniga de la Cour fédérale a récemment ordonné à l’entreprise d’autoriser les marchés d’applications tiers sur son territoire dans les 90 jours. Si Apple n’obtempère pas, la firme à la pomme croquée encourt une amende de plus de 40.000 dollars par jour.

Selon la justice brésilienne, Apple “s’est déjà conformé à des obligations similaires dans d’autres pays, sans démontrer un impact significatif ou un dommage irréparable sur son modèle économique”. Le juge estime ainsi que les “limitations” imposées aux développeurs risquent d’empêcher l’émergence de nouveaux concurrents sur le marché.

Apple se montre récalcitrant

De son côté, Apple estime faire face à la concurrence “dans tous les segments et juridictions”. L’entreprise affirme également croire “en des marchés dynamiques et compétitifs”.

Néanmoins, en ce qui concerne la mesure réclamée par les autorités brésiliennes, Apple la conteste. La procédure pourrait ainsi durer quelques mois. Pour se faire entendre, la firme de Cupertino utilise les mêmes arguments que lors de l’introduction du DMA. Selon l’entreprise, autoriser les boutiques d’applications tierces risquerait de nuire à la vie privée et à la sécurité des utilisateurs.