Midea : des innovations écologiques pour un avenir durable

Le Groupe Midea dévoile ses solutions de chauffage durables lors du salon ISH 2025 à Francfort. Sous le thème « Green Vision, Blue Future », Midea met en avant ses innovations pour améliorer l’efficacité énergétique des foyers européens. Découvrez comment Midea contribue à un avenir plus durable dans le secteur du chauffage.

Midea au salon ISH 2025 : des solutions durables

Le salon ISH est un événement phare pour les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Cette année, l’accent est mis sur les solutions durables, un thème cher à Midea. L’entreprise présente une série de produits innovants conçus pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments européens.

Innovations en chauffage : une efficacité énergétique accrue

Midea propose des produits utilisant le gaz naturel R290, contribuant à réduire les émissions de CO2. Parmi ces produits, la pompe à chaleur Nature ATW, qui atteint les standards les plus élevés de l’UE en termes d’efficacité. Son réfrigérant naturel offre de faibles impacts environnementaux grâce à un potentiel de réchauffement planétaire réduit.

Produits phare : pompe à chaleur et chauffe-eau Vita

Le groupe Midea innove avec des solutions comme le chauffe-eau Vita qui allient économie d’énergie et performance. Ce modèle hybride intègre des composants pour une combustion stable et des émissions réduites. De plus, la pompe à chaleur H-Pack, primée en design, s’installe entièrement en intérieur, offrant flexibilité et adaptabilité aux besoins modernes.

Gestion énergétique intelligente avec iEasyEnergy

La solution iEasyEnergy de Midea facilite la gestion énergétique des ménages. Elle assure une autonomie énergétique jusqu’à 90 % grâce à l’intégration de pompes à chaleur, de modules photovoltaïques et de stockage d’énergie. Ainsi, Midea répond aux exigences croissantes de performance énergétique et de durabilité en Europe.

Avec ses solutions technologiques de pointe, le Groupe Midea participe activement à la révolution écologique du chauffage en Europe. En associant innovation et durabilité, Midea souhaite offrir une vie meilleure via la technologie, tout en réduisant l’impact environnemental. À travers ses produits, Midea s’engage à soutenir un développement intelligent et respectueux de l’environnement.

