Test – OpenMeet UC : La solution parfaite pour le bureau

Le Shokz OpenMeet UC est un casque innovant conçu pour les professionnels de bureau, intégrant la technologie de conduction osseuse pour offrir une expérience audio unique. Contrairement aux casques traditionnels, il transmet le son via les os du crâne. Cela laisse les oreilles libres et permet une meilleure perception de l’environnement. Cette conception est particulièrement avantageuse pour ceux qui souhaitent rester attentifs à leur entourage tout en participant à des appels ou en écoutant de la musique.

Design et Confort

Le design du OpenMeet UC se distingue par sa légèreté et sa flexibilité. Pesant seulement 78 grammes, il est conçu pour être porté confortablement pendant de longues périodes sans causer de fatigue. La technologie TitaniumFlex, avec sa conception en cinq points et ses plaques de titane flexibles, assure un ajustement adaptable à diverses formes de tête. Le casque repose sur le dessus de la tête avec des coussinets de décharge de pression disponibles en trois épaisseurs pour un ajustement personnalisé. Cependant, certains utilisateurs ont noté un manque de stabilité, notamment lors de mouvements vers le bas. Cela peut entraîner un glissement.

Technologie de conduction osseuse

La conduction osseuse est au cœur de l’OpenMeet UC. Cette technologie permet de transmettre le son directement à l’oreille interne via les vibrations des os du crâne, laissant le conduit auditif libre. Cette approche présente plusieurs avantages, notamment la possibilité d’entendre simultanément le contenu audio et les sons environnants. Cela favorise une meilleure conscience de l’environnement de travail. De plus, cela réduit la sensation d’isolement souvent associée aux casques traditionnels.

Qualité Audio du casque OpenMeet UC

Pour un casque à conduction osseuse, l’OpenMeet UC offre une qualité sonore impressionnante. La technologie DualPitch combine la conduction osseuse avec un transducteur dynamique de 11 x 18 mm, améliorant la reproduction des basses fréquences. Bien que le casque ne puisse pas rivaliser avec les casques fermés en termes de basses profondes, il offre une expérience audio riche et équilibrée. Les voix sont claires. La musique est reproduite avec une fidélité satisfaisante pour une utilisation quotidienne.

Performances du microphone

L’OpenMeet UC possède un système de double microphone utilisant l’algorithme de réduction de bruit Clear Voice Capture (cVc) de Qualcomm. Cette configuration assure une transmission vocale claire, même dans des environnements bruyants. Les tests ont montré que le microphone isole efficacement la voix de l’utilisateur des bruits de fond. Cela garantit une communication nette lors des appels et des vidéoconférences.

Connectivité et compatibilité

Le casque fonctionne via Bluetooth 5.4 et prend en charge le codec audio SBC. Il est compatible avec divers appareils, y compris les smartphones et les ordinateurs. La version UC est livrée avec un adaptateur sans fil USB-C Loop120, offrant une connexion stable avec une portée allant jusqu’à 30 mètres en extérieur. Le casque est certifié pour Zoom et fonctionne sans problème avec d’autres plateformes de communication unifiée.

Autonomie de la batterie

L’OpenMeet UC offre une autonomie impressionnante, avec jusqu’à 14 heures de temps de conversation et 15 heures d’écoute musicale. Une charge complète prend environ 90 minutes, et une charge rapide de cinq minutes fournit environ deux heures d’utilisation. Cette autonomie prolongée est idéale pour une utilisation tout au long de la journée de travail sans interruption.

Contrôles et fonctionnalités

Le casque possède des commandes intuitives situées sur le côté droit. Le bouton multifonction permet de gérer la lecture musicale, le volume et les appels. Un bouton dédié sur la perche du microphone permet de couper ou d’activer le son rapidement. De plus, une lumière LED indique l’état de l’appel, signalant aux collègues lorsque l’utilisateur est occupé.

Applications Shokz et Shokz Connect

L’application mobile Shokz, disponible sur Android et iOS, permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Elle offre des options d’égalisation, des mises à jour du firmware et des réglages de notifications. Pour les utilisateurs de la version UC, le logiciel Shokz Connect pour PC et Mac offre des fonctionnalités similaires. Cela assure une personnalisation et une maintenance aisées du casque.

Conclusion sur le casque OpenMeet UC

Le Shokz OpenMeet UC représente une avancée notable dans le domaine des casques professionnels. Il combine confort, technologie de pointe et qualité audio satisfaisante. Sa conception ouverte et sa technologie de conduction osseuse en font un choix idéal pour ceux qui souhaitent rester connectés à leur environnement tout en bénéficiant d’une communication claire et d’une expérience d’écoute agréable. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients des limitations potentielles en termes de stabilité du casque lors de mouvement et de l’absence de codecs audio haute définition. Malgré ces points, l’OpenMeet UC se positionne comme une option solide. Il est idéal pour les professionnels recherchant un casque polyvalent et innovant.

