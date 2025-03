L’iPhone 17 Air jetterait les bases d’une nouvelle génération d’iPhone

Si vous êtes un aficionado d’Apple, vous avez probablement entendu parler de la gamme iPhone 17 qui sortira cet automne ? Et, plus précisément, du très attendu iPhone 17 Air ? Ce modèle attire particulièrement l’attention, car, si tout le battage médiatique est vrai, ce serait le smartphone le plus fin qui ait existé jusqu’à maintenant. En marge de cela, des rumeurs racontent également qu’Apple aurait des projets bien plus ambitieux qui se cacheraient derrière ce modèle.

Un iPhone extra fin qui a fait de nombreux compromis

D’après Mark Gurman, de Bloomberg, l’iPhone 17 Air embarquera un écran de 6.6 pouces avec des bordures réduites, ProMotion et une Dynamic Island. Néanmoins, le véritable atout du smartphone se trouve dans sa finesse. Apparemment, Apple l’a rendu plus fin de 2 mm, soit 20% plus fin, par rapport aux iPhone actuels.

Pour atteindre cette finesse, Apple a fait trois compromis majeurs : un écran moins lumineux, une batterie avec une capacité légèrement réduite et des ajustements au niveau des composants internes. De plus, il y a une mauvaise nouvelle pour les amateurs de photographie mobile. L’iPhone 17 Air ne comportera qu’un seul capteur photo de 48 MP, comme l’iPhone 16E.

L’iPhone 17 Air : un premier pas vers des iPhone pliables et sans capteurs ?

Par ailleurs, parmi les autres changements significatifs, notons qu’Apple a retiré le tiroir de la carte SIM physique de tous les marchés. Une décision qui pourrait déplaire aux utilisateurs qui n’ont pas encore accès à l’eSIM dans leur pays, comme c’est le cas pour la Chine. Mais ce n’est pas tout, Apple aurait également songé à ne pas mettre de port USB-C sur ce modèle pour ne privilégier que la charge sans fil. Mais l’entreprise se serait ensuite ravisée par crainte de mécontenter les utilisateurs et les régulateurs européens.

Malgré tout, selon Gurman, Apple pourrait s’appuyer sur les avancées technologiques de l’iPhone 17 Air pour mettre au point un iPhone pliable dans un futur proche. Mais l’ambition d’Apple irait encore plus loin pour l’avenir : proposer un iPhone sans aucun capteur visible.