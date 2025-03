Windows 11 : la dernière mise à jour supprime accidentellement Copilot !

Microsoft a involontairement laissé passer un bug dans sa dernière mise à jour mensuelle de Windows. Cette dernière a supprimé son intelligence artificielle Copilot des machines sur lesquelles elle était installée. Les mises à jour du Patch Tuesday, déployées depuis le 11 mars, ont entraîné la désinstallation de Copilot de la barre des tâches.

Une désinstallation accidentelle qui soulage de nombreux utilisateurs

En principe, les mises à jour sont censées amener des corrections et des améliorations de l’expérience de l’utilisateur. Toutefois, la dernière mise à jour de mars 2025 pour Windows 10 et 11 a défrayé la chronique. Jusqu’à présent, Microsoft a toujours insisté sur le déploiement de son assistant IA Copilot sur tous les PC. Pourtant, ironiquement, cette mise à jour a désinstallé et supprimé l’assistant IA.

Microsoft a confirmé que les mises à jour KB5053598 et KB5053602 pour Windows 11 et KB5053606 pour Windows 10 contiennent un bug qui désinstalle automatiquement Copilot. Ce bug affecte l’ensemble des utilisateurs qui ont installé ces mises à jour et ce, quelle que soit leur version de Windows. Mais le plus significatif, c’est que cette suppression accidentelle de Microsoft a été accueillie avec joie par les utilisateurs au lieu de les contrarier.

Microsoft propose une solution temporaire pour récupérer Copilot

En effet, de nombreux utilisateurs ont critiqué l’intégration forcée de Copilot dans l’interface de Windows. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux considèrent que cet assistant est plus encombrant qu’utile au quotidien. Jusqu’à présent, les méthodes officielles pour supprimer Copilot n’étaient pas nombreuses. Elles nécessitent généralement des manipulations dans le registre ou via les stratégies de groupe. Par conséquent, ce bug avait libéré les utilisateurs de la présence de l’assistant IA dans leur environnement de travail.

Néanmoins, Microsoft semble ne pas encore tenir compte de cette récalcitrance des utilisateurs à utiliser son IA. Dans une note de support, l’entreprise a affirmé qu’elle travaillait sur la résolution du problème. En attendant une correction définitive, les utilisateurs peuvent réinstaller manuellement l’application depuis le Microsoft Store et l’épingler à nouveau à la barre des tâches. A souligner que ce bug n’affecte pas l’application Microsoft 365 Copilot, qui reste fonctionnelle.

Malgré tout, cette mise à jour de mars 2025 comporte d’autres problèmes d’envergure comme des écrans bleus, des plantages de SSD ainsi que des problèmes de connexion avec le Bureau à distance.