TUTO – Comment rendre un processeur compatible avec Windows 11 ?

Lancé en 2021, le système d’exploitation Windows 11 devient peu à peu la norme à avoir sur son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable. En particulier, depuis que Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 en octobre 2025. Cependant, toutes les machines ne peuvent pas installer Windows 11 faute de composants prérequis. Y a-t-il une solution pour rendre un processeur compatible avec Windows 11 pour autant ? C’est ce que nous allons découvrir ici.

Quelles sont les configurations requises pour installer Windows 11 sur son ordinateur ?

La fin du support de Windows 10 se fera le 14 octobre 2025. En attendant, un ordinateur peut télécharger gratuitement Windows 11 s’il possède les spécificités de base. À savoir :

4 Go de RAM de mémoire

Un périphérique de stockage de 64 Go au minimum

Des graphiques compatibles DirectX 12 / WDDM 2.x

Un écran de plus de 9 pouces avec résolution HD

Un processeur de 1 GHz au minimum, avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible avec un système sur puce (SoC).

Pour vérifier si votre ordinateur dispose de ces configurations, procédez comme suit :

Cliquez sur le menu « Démarrer »

» Allez dans les « paramètres »

» Cliquez sur « Système »

» Puis sur l’onglet « À propos de »

» Vous retrouverez alors les configurations de votre appareil dans la section « Spécifications de l’appareil ».

Pourquoi un ordinateur PC ne peut-il pas passer à Windows 11 ?

Deux cas de figure peuvent se présenter à vous : soit, votre ordinateur ne dispose pas des prérequis de Microsoft donc le passage à Windows 11 est impossible en raison des limites de votre ordinateur. Soit, votre ordinateur répond aux critères de Microsoft mais vous ne pouvez toujours pas installer le nouveau système d’exploitation.

Dans ce second cas, il faut savoir que Microsoft exige que l’ordinateur soit muni de la puce TPM 2.0. Cette puce se trouve dans les processeurs récents d’AMD et Intel et elle assure la sécurité de nos données sur l’ordinateur. Jusqu’à récemment, il était possible – mais complexe – de contourner l’obligation de la puce TPM 2.0 pour installer Windows 11.

Toutefois, Microsoft a mis fin à cette pratique avec la version 24H1 de Windows 11. En effet, il peut désormais détecter les installations non conformes et bloquer les mises à jour sur ces ordinateurs.

Y a-t-il des alternatives pour les PC non compatibles avec Windows 11 ?

Comme Microsoft est désormais en mesure d’identifier et bloquer les ordinateurs qui contournent les règles, nous vous proposons des solutions de rechange pour que votre ordinateur continue de vous servir. Parmi ces solutions, vous avez le choix entre :

Rester sur Windows 10 et assumer les risques

Vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur sous Windows 10. Cependant, le principal risque que vous encourez est la sécurité. Vous ne bénéficierez plus d’aucune solution pour empêcher les pirates de s’infiltrer dans les failles du système ou de vos logiciels. Ces derniers ne recevront plus de mises à jour et ne pourront donc pas corriger les bugs. Peu à peu, votre PC risque de perdre de son utilité.

Payer les mises à jour de sécurité de Windows 10

En effet, il est nécessaire de souligner que c’est le support gratuit de Windows 10 qui se termine en octobre 2025. Par conséquent, si vous acceptez de payer les mises à jour de sécurité, vous pourrez continuer à utiliser sereinement Windows 10 jusqu’en 2028.

Utiliser d’autres systèmes d’exploitation gratuits comme ChromeOS Flex ou Linux

ChromeOS Flex n’est autre que le système d’exploitation de Google. C’est le système qui alimente les ordinateurs portables. Il est relativement simple à adopter et est parfait si vous utilisez votre ordinateur de manière basique. Autrement dit, pour surfer sur le net, consulter vos mails, regarder des vidéos, jouer à des petits jeux, etc. Néanmoins, pour installer des logiciels, il faudra passer par le Chrome Store.

Quant à Linux, c’est un système d’exploitation « open source » qui offre une grande sécurité. Toute la communauté informatique peut y apporter des modifications, des innovations et les correctifs de sécurité arrivent rapidement. Néanmoins, certains logiciels ou périphériques peuvent ne pas être compatibles avec cet OS et l’interface et les commandes peuvent en dépayser certains.

Et voilà, maintenant vous savez ce qu’il en est pour l’installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment annuler l’abonnement d’une application.