TUTO – Comment annuler l’abonnement d’une application ?

De nos jours, de plus en plus d’applications requièrent un abonnement. Comme le processus d’abonnement est très simple, les utilisateurs peuvent tomber dans le piège de s’abonner à plusieurs applications et services. Si certains leur sont vraiment utiles au quotidien, d’autres pourraient ne pas vraiment leur servir. Si vous êtes justement dans cette situation, ne vous inquiétez pas. On vous indique dans ce tutoriel comment annuler l’abonnement d’une application.

Pour mettre fin à votre abonnement sur une application sur iPhone, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les « Réglages »

» Cliquez sur votre nom

Appuyez sur « Abonnements »

» Une liste de vos abonnements s’affichera, cliquez sur celui que vous souhaitez arrêter

Cliquez sur « Annuler l’abonnement »

Notons que si l’option « Annuler l’abonnement » n’est pas présente, ou si un message d’expiration s’affiche en rouge, alors cela signifie que l’abonnement est déjà résilié.

Si vous avez souscrit à un abonnement à une application Android, voici comment le résilier :

Allez dans l’application « Google Play » sur votre appareil Android

» sur votre appareil Android Rendez-vous dans la page « Abonnements » où sont affichés tous vos abonnements en cours

» où sont affichés tous vos abonnements en cours Cliquez sur l’abonnement auquel vous souhaitez mettre fin

Choisissez l’option « Annuler l’abonnement »

Suivez ensuite les instructions restantes pour confirmer la résiliation.

Sur Samsung, il est possible de mettre fin à un abonnement en passant par le Galaxy Store.

Tout d’abord, connectez-vous à Galaxy Store

Cliquez ensuite sur « Menu », puis sur « Abonnements »

», puis sur « » Sélectionnez l’application dont vous souhaitez résilier l’abonnement et cliquez sur « Désabonnement ».

Pour information, même si vous mettez fin à votre abonnement, vous pourrez toujours utiliser le service jusqu’à la fin de la période de service.

Pour résilier un abonnement à une application depuis votre Mac :

Allez dans l’App Store

Cliquez sur votre nom ou connectez-vous à votre compte

Appuyez sur « Réglages »

» Cliquez sur la section « Abonnements », puis sur « Gérer »

», puis sur « » A côté de l’abonnement que vous souhaitez résilier, cliquez sur « Modifier »

» Enfin, cliquez sur « Résilier l’abonnement ».

Si cette option n’apparaît pas, cela voudra alors dire que l’abonnement a déjà été résilié.

Et voilà, vous savez maintenant comment annuler un abonnement à une application. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment résilier son abonnement Netflix.