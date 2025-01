Ninja Gaiden 4 : la résurrection d’une licence par Team Ninja et Platinum Games 

Le Xbox Developer Direct la semaine dernière était un moment de nostalgie et de hype pour les fans de Ninja Gaiden. En effet, Team Ninja a littéralement ressuscité la licence avec non pas un, mais deux jeux ! Si Ryu Hayabusa fera son retour dans Ninja Gaiden 2 Black, les fans avaient eu également droit à un tout nouveau jeu : Ninja Gaiden 4. Une annonce surprise, plus de dix ans après la sortie du dernier jeu de la licence.

Ninja Gaiden 4, un Ninja Gaiden…sans Ryu ?

Team Ninja a tenu sa promesse, en déclarant que 2025 sera “l’année du ninja”. Après la révélation de Ninja Gaiden Ragebound et le remaster de Ninja Gaiden 2, le studio dévoile un troisième titre lors du Xbox Developer Direct de la semaine dernière. Il s’agit de Ninja Gaiden 4, la première suite de la série depuis la sortie de Ninja Gaiden 3 en 2012. Toutefois, selon Team Ninja, ce jeu ne fera pas office de suite directe, puisqu’il met en scène une nouvelle histoire, un nouvel univers, et un nouveau protagoniste.

Ninja Gaiden 4 se déroulera donc dans un Tokyo futuriste envahi par des créatures extraterrestres. Les joueurs incarnent Yakuma, le ninja qui fera face au Dragon Noir, l’incarnation de la haine et antagoniste récurrent de la série. Pour mener à bien son périple, Yakuma dispose de deux styles de combat : Bloodraven, une variante du combat à l’épée, et Nue, permettant d’enchaîner des attaques rapides et de grande portée. Il peut également sauter et marcher sur les murs, comme son alter ego Ryu Hayabusa.

“Une des principales différences entre les jeux d’action modernes et Ninja Gaiden réside dans le sens de l’équité lorsque l’on affronte des ennemis”, ajoute Yuji Nakao, le producteur du jeu. “Les ennemis sont conçus pour être des maîtres de la défense et des experts de l’agression implacable. Toutefois, les joueurs n’ont jamais l’impression d’être injustement désavantagés. Il y a un sens de l’équilibre qui a été transmis à travers la série, transcendant les tendances actuelles.”

Ninja Gaiden 4 sortira courant automne 2025 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5. En attendant, appréciez le trailer :