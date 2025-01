Phantom Blade Zero : bientôt une date de sortie 

Grâce aux succès de FromSoftware avec ses Dark Souls et Elden Ring, plusieurs studios s’essaient récemment au genre soulslike. C’est le cas des studios chinois Game Science (Black Myth : Wukong) ou encore S-GAME, en annonçant Phantom Blade Zero. Décrit comme un mélange de Ninja Gaiden et Sekiro, le jeu promet tant sur le niveau visuel que du gameplay. Hier, le studio a sorti une nouvelle bande-annonce, dévoilant une scène de combat épique…et une éventuelle date de sortie.

Lors du Summer Game Fest de l’année dernière, le studio S-GAME ont déclaré que son jeu Phantom Blade Zero sortira vers l’automne 2026. Toutefois, la dernière bande-annonce dévoilée hier dévoile un nouvel indice, laissant croire à un lancement pour cette année. En effet, le trailer porte le titre de “Year of the Snake” (l’année du serpent), qui est 2025 pour les chinois. Et, pour couronner le tout, un petit message “La date de sortie sera annoncée en 2025” apparaît à l’écran, alors que la bande-annonce touche à sa fin.

Alors, peut-on espérer une date de sortie de Phantom Blade Zero pour 2025 ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit, S-GAME promet des bonnes nouvelles pour les fans de soulslike cette année. Le studio est explicite dans la bande-annonce ci-dessus : tout se rapporte à l’année du serpent. On voit par exemple le protagoniste Soul affrontant une horde d’ennemis avec de nouvelles épées serpent jumelles. La bande-annonce dévoile également une sélection d’autres armes sur le thème du serpent, notamment l’épée serpent souple, le serpent blanc et la vipère cramoisie.

Que nous réserve Phantom Blade Zero ?

Dévoilé pour la première fois lors du Sony State of Play 2023, Phantom Blade Zero est un jeu développé par le studio chinois S-GAME. Présentant un mix entre Sekiro et Ninja Gaiden, le jeu met en avant Soul, un assassin piégé pour le meurtre de ses maîtres. Phantom Blade Zero mélange le kung-fu chinois avec des éléments steampunk, un monde “Wuxia kungfupunk”, selon ses développeurs.

Voir aussi : Un nouveau jeu Ninja Gaiden arrive bientôt, et il sera en 2D

La dernière bande-annonce de gameplay montre que le jeu a tout pour plaire, et pourra à coup sûr rencontrer le même succès que son homologue chinois Black Myth : Wukong. Phantom Blade Zero sera disponible sur PlayStation 5 et PC, il ne reste plus qu’à découvrir la date de sortie.