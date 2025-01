Samsung a réservé une surprise à ses fans lors du Galaxy Unpacked 2025 du mercredi 22 janvier 2025. Alors que le géant sud-coréen a présenté en bonne et due forme ses nouveaux-nés, le Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, ainsi que d’autres produits et fonctionnalités, il a aussi dévoilé un court teaser sur le Galaxy S25 Edge, plus connu jusqu’à présent sous le nom de Galaxy S25 Slim.

Samsung tease le Galaxy S25 Edge

En 2024, Samsung avait surpris ses fans en dévoilant un visuel de la bague connectée Galaxy Ring, à quelques secondes avant la fin de son événement de présentation des Galaxy S24. Cette fois-ci, le géant sud-coréen a remis le couvert. Néanmoins, l’objet mystère était le fameux modèle « Slim » de Samsung pour la série S25. Son nom officiel est donc le Samsung Galaxy S25 Edge.

Pour rappel, ce modèle le plus fin de Samsung a fait couler beaucoup d’encres. De nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet, même si le fabricant est resté muet à son sujet. Le court teaser avait révélé un téléphone nettement plus fin que tous les autres modèles fabriqués jusqu’à maintenant.

La voix off de Samsung avait décrit le téléphone comme étant « le point culminant de notre technologie la plus innovante » et a mis en avant le design élégant du smartphone.

Le Galaxy S25 Edge pourrait bientôt faire l’objet d’une présentation officielle

Durant l’événement, Samsung a montré quelques éléments de l’architecture interne du smartphone. Le Galaxy S25 Edge semble être équipé d’un module photo avec deux caméras ainsi que d’un module photo légèrement surélevé par rapport au reste du châssis. Samsung n’a pas dévoilé les mensurations exactes du téléphone. Mais les estimations penchent pour une épaisseur autour de 6.4 mm. En comparaison, le Galaxy S25 mesure 7.2 mm d’épaisseur.

Bien qu’il porte la qualification d’ « Edge », ce smartphone serait moins incurvé que les modèle S7 ou encore S6 Edge. Plus précisément, seuls l’écran et le dos seraient incurvés tandis que l’écran et les tranches resteraient plats.

Bien que Samsung en ait dévoilé très peu lors de son événement Unpacked, il se murmure que le fabricant pourrait bientôt officialiser son modèle le plus fin et en dire davantage à son propos. Les rumeurs indiquent également que la commercialisation pourrait commencer en mai et que le prix sera inférieur à celui du S25 Ultra, qui coûte 1 464 euros.