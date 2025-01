Ninja Gaiden 2 s’offre un remake, et arrive sur Xbox Series

Décidément, tous les géants du jeu vidéo semblent vouloir entamer 2025 en beauté ! Après Nintendo et la révélation de la Switch 2, ça ne chôme pas non plus côté Microsoft. Lors du premier Xbox Developer Direct, Koei Tecmo et Team Ninja dévoilent par surprise un remake de Ninja Gaiden 2, 17 ans après sa première parution sur Xbox 360. Une excellente nouvelle de plus pour les fans de la licence, après l’annonce de Ninja Gaiden Ragebound.

Ninja Gaiden 2 Black : le retour d’une exclusivité

“2025, l’année du Ninja”, tel est le credo du Koei Tecmo et Team Ninja. L’objectif des deux studios est simple : ramener la licence Ninja Gaiden sur le devant de la scène pour les mois à venir. Et ça commence aujourd’hui même : lors du Xbox Developer Direct du 23 janvier dernier, les deux studios annoncent Ninja Gaiden 2 Black. Il s’agit du remake de l’exclusivité Xbox 360 du même nom, sortie en 2008. Mais, comme tout remake qui se respecte, l’équipe de Koei Tecmo l’a doté de magnifiques images. Quelques éléments non disponibles sur le jeu de base sont également au menu.

“Cette version est conçue pour satisfaire à la fois ceux qui ont joué à l’original et les nouveaux venus qui découvrent ce jeu d’action de la génération actuelle», déclare Fumihiko Yasuda, responsable de Team Ninja. “Nous avons méticuleusement incorporé certains des ajouts de NINJA GAIDEN Sigma 2 tout en restant fidèles au défi et à la sensation de la version 360 originale, y compris sa signature de gore et de violence. Nous avons également ajusté le système d’amélioration des armes pour qu’il corresponde mieux à la version originale.”

Pour rappel, Ninja Gaiden 2 a reçu d’excellentes critiques, devenant l’un des meilleurs jeux d’action de l’année. Mais il est également qualifié de très violent, en raison de ses mécanismes de combat très sanglants. Et il est vrai qu’à l’époque, démembrer ses ennemis dans le jeu est encore très mal vu dans certains pays…

Résultat, Ninja Gaiden 2 n’est jamais sorti en Allemagne. Cependant, le jeu a fini par être disponible sur PS3 en 2009, sous le nom de Ninja Gaiden Sigma 2. Ce dernier est une version très modifiée du jeu original, avec moins de violence et de sang. Mais cette fois, il revient en plus beau…et en plus violent. Ninja Gaiden 2 Black est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S, PS5, PC et Game Pass.

Appréciez la bande-annonce :