Marvel vs Capcom se fait peau neuve avec Marvel vs Capcom Infinite & Beyond

Il aura fallu attendre sept ans avant que la licence Marvel vs Capcom ne renaît de ses cendres. Et encore, pas grâce à son développeur, mais à sa communauté. Depuis la sortie de Marvel vs. Capcom : Infinite en 2017, Capcom n’a plus développé aucun jeu de la licence, laissant les fans sur leur soif. Une soif tellement forte qu’une équipe de fans, las de l’attente interminable, a décidé de développer eux-mêmes Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond. Ce mod redonne au jeu Marvel vs. Capcom : Infinite une couche de peinture tellement fraîche qu’on a l’impression d’être devant un tout nouveau jeu. Regardez !

Marvel vs Capcom Infinite & Beyond : par les fans, pour les fans

Alors que les fans de MVC s’en donnent à coeur joie à (re)découvrir les anciens opus de la série avec Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics, il n’y a pas eu de nouveau volet depuis Marvel Vs. Capcom Infinite. C’est pourquoi quelques grands fans de la franchise ont décidé de prendre le taureau par les cornes, au détriment de Capcom. Ils ont alors monté un projet permettant aux néophytes de jouer à Marvel vs Capcom Infinite avec de belles images, encore plus belles que le jeu d’origine.

C’est là que le mod Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond est né. Lancé à l’origine par le moddeur WistfulHopes, le projet est ensuite repris par le streamer de l’année Maximillian “Maximilian Dood” Christiansen. Ce dernier, à son tour, a rassemblé une équipe pour étoffer le mod, en y implémentant de nouvelles illustrations et musiques, ainsi qu’un style visuel rétro à la Marvel vs. Capcom 3.

Nous vous laissons apprécier les nouvelles images dans la vidéo ci-dessous :

Maximilian Dood déclare avoir dépensé 30 000 dollars de son propre argent pour payer l’équipe afféctée à qui ont été recrutés pour Marvel vs Capcom Infinite & Beyond. Et, bien que le mod soit disponible gratuitement, il dit ne pas regretter son investissement en temps et en argent. “Si la seule chose que je peux faire dans les limites de mon pouvoir et de mon budget est de corriger les graphismes, quelque chose qui rend le jeu plus beau, quelque chose qui incite les gens à y jouer, c’est le but”, a-t-il ajouté.

Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond est déjà téléchargeable gratuitement sur mvcib.com. Bien sûr, vous devez posséder une copie de Marvel vs. Capcom : Infinite sur Steam afin d’en profiter.