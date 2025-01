Ça y est, la Nintendo Switch 2 est officielle ! 

Il était temps ! Les fans du plombier italien peuvent maintenant soupirer de soulagement, car la Nintendo Switch 2 est enfin officielle. Après des “mini-annonces” sans grand suite et des leaks ça et là, Nintendo a enfin partagé les premiers détails de la Nintendo Switch 2 dans une vidéo publiée jeudi. Pour le moment, il n’y a pas davantage de détails sur la nouvelle console, mais comme on dit, une image vaut mille mots. Décryptage imminent !

Que nous réserve la Nintendo Switch 2 ?

À la grande surprise générale, Nintendo a enfin dévoilé le successeur de la Nintendo Switch dans une courte vidéo promotionnelle sur sa chaîne YouTube. Baptisée officiellement Nintendo Switch 2, elle embarque un design étroitement calquée sur son très acclamé prédécesseur. Le combo console hybride, jouable à la fois en mode portable et sur téléviseur via le dock, avec des manettes Joy-Con détachables, est donc toujours là.

Toutefois, un détail marquant apparaît sur la vidéo : la Nintendo Switch 2 est plus grande que la première itération. À en juger par les proportions, on peut s’attendre à une taille se rapprochant de celle d’une Asus Rog Ally. Elle est également plus arrondie sur les bords, notamment sur le dock.

Un nouveau port USB-C se trouve maintenant sur le dessus de la Nintendo Switch 2, à côté de la prise casque de 3,5 mm. Le socle, servant à maintenir la tablette à l’équilibre, se dote également d’un nouveau design en forme de U. Côté Joy-Cons, ils embarquent des boutons SL et SR plus grands que ceux de la Switch originale. Un nouveau port est également présent, servant à connecter les Joy-Cons à la tablette. Des fuites ont suggéré qu’ils sont magnétiques, mais ça, on ne le saura qu’à la présentation finale de la console.

Nous vous laissons apprécier le petit bijou dans la vidéo ci-dessous :

À part toutes ces nouveautés, Nintendo a déjà annoncé que la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible avec tous les logiciels de la Switch originale. Le service Nintendo Switch Online et le système de compte Nintendo seront également de la partie. Cependant, la firme a averti que « certains jeux Nintendo Switch pourraient ne pas être pris en charge sur la Nintendo Switch 2 ou ne pas être entièrement compatibles avec elle. »

C’est tout ce qu’on a pour l’instant. La date de sortie de la Nintendo Switch 2 ainsi que son prix restent donc un mystère pour le moment. Néanmoins, une chose est sûre : elle sortira bel et bien en 2025. Nintendo promet de partager plus de détails lors d’un Direct consacré à la console le 2 avril prochain, on en saura peut-être davantage à ce moment-là.

Pourvu que l’attente en vaille la peine !