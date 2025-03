L’AI Companion de Zoom pourra bientôt vous aider dans votre travail

Zoom a récemment annoncé qu’il allait mettre à jour les compétences de son « AI Companion » d’ici la fin de ce mois de mars. D’après la directrice des produits de l’entreprise, Smita Hashim, « AI Companion évolue d’un simple assistant personnel vers une véritable solution d’agent, ce qui marque une avancée majeure dans la manière dont l’IA peut améliorer la productivité et la collaboration au travail ». Mais que cela signifie-t-il concrètement ?

Zoom pourra bientôt identifier et exécuter des tâches à la place des utilisateurs

Concrètement, cela signifie que l’IA de Zoom pourra bientôt identifier et exécuter des tâches à la place des utilisateurs. Une fois que IA Companion sera mis à niveau, les utilisateurs de Workplace pourront accéder gratuitement à ces nouvelles fonctionnalités dans le nouvel onglet « Tâches » de Workplace. L’IA pourra non seulement planifier des réunions de suivi, mais aussi générer des documents à partir de ces réunions ou même créer des clips vidéo.

Par ailleurs, Zoom prévoit également l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans ses autres services. Selon The Verge, l’entreprise compte ajouter un nouvel enregistreur vocal dans l’application mobile Zoom Workplace. Cet enregistreur, qui sera disponible ce mois-ci, pourra enregistrer, transcrire et résumer les réunions en présentiel. Par ailleurs, l’entreprise déploiement en mai les « notes en direct ». Ces dernières génèreront des résumés en temps réel pendant les réunions et les appels.

L’AI Companion de Zoom se concentre sur la productivité

Steven Carroll, le directeur des systèmes d’information de l’Université Saint Leo, a déclaré qu’ils utilisaient Zoom AI Companion depuis sa sortie. L’IA aurait transformé leurs opérations académiques et administratives. Il explique que « cette technologie ne se limite pas à l’efficacité, elle permet à nos employés de consacrer moins de temps aux tâches manuelles et plus de temps à une collaboration constructive et de se concentrer sur l’essentiel : accompagner le parcours éducatif de nos étudiants ».

De son côté, Smita Hashim a déclaré que :

Nous offrons de la valeur à nos clients grâce à des agents d’IA et à des compétences d’agent qui résolvent leurs problèmes réels, les aidant à se connecter, à collaborer et à optimiser leur productivité, le tout au sein de la plateforme Zoom.

Par ailleurs, Zoom prévoit de lancer en avril son extension « Custom AI Companion », à 12 dollars par mois. Cette extension permet de personnaliser l’avatar de Zoom, qui génère une version IA de l’utilisateur et qu’il peut utiliser dans ses interactions avec son équipe. L’entreprise propose également des modèles d’avatar génériques sans frais supplémentaires.