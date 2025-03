Le projet DigiSchool : un essor pour l’éducation au Kenya

Le projet DigiSchool au Kenya transforme l’éducation en offrant aux enfants sourds l’accès à l’Internet. Grâce à la collaboration de Huawei, de l’UNESCO et du gouvernement, la deuxième phase a permis de connecter 21 écoles, dont 6 pour enfants avec des besoins éducatifs spéciaux, à un réseau à haut débit.

Le projet DigiSchool pour l’inclusion numérique

Le projet DigiSchool, en partenariat avec le gouvernement kényan et Huawei, s’inscrit dans l’ambitieux programme des autoroutes numériques. Il vise à connecter toutes les écoles du pays à l’Internet. La récente annonce a été présidée par l’ingénieur John Tanui à l’école primaire pour enfants sourds de Machakos. Cette initiative permet aux enfants d’améliorer leurs résultats d’apprentissage grâce à une solution de visioconférence.

Connectivité Internet pour les écoles au Kenya

Grâce à la connectivité au réseau national de fibre optique, les écoles bénéficient d’une expérience éducative enrichie. Selon Stephen Zhang de Huawei Kenya, cette connectivité renforce la gestion de l’éducation et améliore l’accès aux ressources éducatives en ligne. Elle rend également l’apprentissage plus engageant et aide les experts à fournir un soutien à distance aux écoles pour sourds.

Huawei et UNESCO : un partenariat fructueux

L’UNESCO s’engage à travailler avec le gouvernement du Kenya et Huawei pour une éducation inclusive et équitable. La phase I de DigiSchool a déjà connecté 13 écoles, bénéficiant à 6 000 élèves et enseignants. Les résultats sont impressionnants : 98 % des apprenants estiment que l’Internet répond à leurs besoins éducatifs, tandis que 84 % le trouvent plus excitant. Huawei, avec son initiative TECH4ALL, continue de soutenir ce projet crucial.

En conclusion, le projet de connectivité DigiSchool transforme l’éducation au Kenya en s’assurant que même les enfants avec des besoins spéciaux reçoivent les outils nécessaires pour réussir. Le partenariat fructueux entre le gouvernement kényan, Huawei et l’UNESCO est un bel exemple de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration et l’innovation technologique. Grâce à cela, l’inclusion numérique devient une réalité tangible pour les écoliers kenyans.

