Les lunettes AR de Snap vous empêcheront de vous perdre  

En septembre 2024, Snap avait présenté la cinquième génération de lunettes Spectacles, qui se concentre sur la réalité augmentée portable. Elles fonctionnent sous Snap OS, un nouveau système d’exploitation spécialement conçu pour la réalité augmentée. De plus, ces lunettes AR intègrent un navigateur Web et permettent aux utilisateurs de refléter l’écran de leur téléphone pour profiter de leurs applications mobiles dans la réalité augmentée. Néanmoins, Snap ne s’est pas arrêté là. L’entreprise a effectivement annoncé de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes AR.

Snap ajoute de nouvelles fonctionnalités aux Lenses

Snap a récemment annoncé que les expériences de réalité augmentées « Lenses » pourront désormais utiliser les données GPS pour permettre aux utilisateurs de profiter d’une navigation simplifiée, des jeux multijoueurs et d’autres expériences. Pour ce faire, les Lenses peuvent désormais utiliser les données de localisation, comme le GPS, le GNSS et la boussole. Pour rappel, les Lenses sont distinctes des Filtres. Elles permettent d’ajouter des effets 3D, des objets, des personnages ou encore de transformer le monde qui nous entoure lors de la création de nos Snaps.

Lors de l’annonce, Snap a démontré les nouvelles fonctionnalités de Lenses via de nouvelles fonctionnalités comme NavigatAR d’Utopia Labs. Cette fonctionnalité crée des flèches qui indiquent la direction à suivre pour atteindre une destination spécifique. Une autre fonctionnalité de Lenses, Path Pioneer, permet aux développeurs de créer des parcours de marche en réalité augmentée avec des points de repère. Les utilisateurs n’ont donc qu’à suivre ces points de repère, comme un itinéraire précis. Selon The Verge, ces fonctionnalités peuvent être utiles pour découvrir une ville à pied ou encore pour aller dans des musées ou des galeries d’art.

Pas encore de version grand public pour ces lunettes AR

Par ailleurs, l’entreprise a également annoncé l’amélioration du suivi des mains. L’utilisateur aura également droit à un clavier de réalité augmentée qui permettra de saisir du texte sans avoir à sortir son smartphone connecté.

Concernant les jeux multijoueurs, Niantic a mis à jour son jeu Peridot Beyond. L’accès de Lenses aux données de localisation rend les fonctionnalités multijoueurs possibles. Les utilisateurs peuvent également voir et interagir avec les versions en AR de leurs personnages Dot et ceux de leurs amis au cours d’une même session. Selon Snap, les développeurs peuvent également ajouter des classements aux jeux en AR pour inciter les joueurs à revenir dans le jeu.

Pour le moment, Snap n’a pas annoncé de version grand public de ses lunettes Spectacles de cinquième génération. Ces dernières sont encore réservées aux développeurs qui doivent en faire la demande via l’outil de bureau Lens Studio. Pour en profiter, ils doivent débourser 99 dollars par mois et s’engager à louer ces lunettes AR pendant au moins un an.