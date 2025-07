Test – Oppo Enco Buds3 Pro : des écouteurs sans fil endurants et abordables, mais pas sans concessions

Avec les Enco Buds3 Pro, Oppo continue d’élargir sa gamme d’écouteurs sans fil en visant le segment d’entrée à milieu de gamme. Proposés à un tarif compétitif, ces écouteurs se veulent accessibles. Ils embarquent des fonctionnalités modernes comme une autonomie longue durée, un mode jeu à faible latence, et la double connexion Bluetooth. Mais qu’en est-il vraiment à l’usage ? Sont-ils à la hauteur de leur promesse malgré l’absence de réduction active de bruit (ANC) ? Voici notre test complet après plusieurs jours d’utilisation.

Un design discret et ergonomique

Dès l’ouverture de la boîte, les Enco Buds3 Pro séduisent par leur sobriété. Disponibles en deux coloris — blanc glacier et gris graphite —, ils adoptent une esthétique simple, mais élégante. Le boîtier de charge, aux courbes arrondies et au format ovale, tient aisément dans la paume de la main. Il se glisse facilement dans une poche de jeans. Fabriqué en plastique mat, il résiste bien aux traces de doigts, un bon point au quotidien.

Chaque écouteur ne pèse que 3,8 g, un poids plume qui se ressent immédiatement une fois en place. Leur conception semi-intra-auriculaire avec des embouts en silicone assure un bon maintien et un confort durable, même après plusieurs heures d’écoute. Plusieurs tailles d’embouts sont fournies. Cela permet de s’adapter à toutes les morphologies. En bonus, les écouteurs sont certifiés IP55, ce qui les protège contre la poussière et les éclaboussures. Cela est idéal pour les séances de sport ou les trajets sous la pluie.

Des commandes tactiles personnalisables

Oppo a intégré des commandes tactiles sur la tige de chaque écouteur. En théorie, elles permettent de contrôler la lecture, de passer d’une piste à l’autre, de prendre des appels ou encore de modifier le volume. En pratique, si la réactivité est globalement satisfaisante, on regrette aussi que certaines fonctions nécessitent une pression prolongée, moins intuitive qu’un simple tapotement. Il faut également un petit temps d’adaptation pour éviter les fausses manipulations.

Heureusement, les commandes sont personnalisables via l’application HeyMelody, compatible avec Android et iOS. Elles sont également configurables via l’interface ColorOS 12 et versions ultérieures pour les smartphones Oppo. Cette application permet de modifier les gestes, d’ajuster l’égaliseur, d’activer le mode jeu, ou encore de configurer une double connexion Bluetooth. Un écosystème bien pensé, qui améliore l’expérience utilisateur.

Une qualité sonore correcte, mais sans éclat

Côté audio, les Enco Buds3 Pro embarquent un transducteur dynamique de 12,4 mm avec revêtement en titane. Cela leur confère une certaine précision dans la restitution, surtout sur les aigus. À l’écoute, le son est équilibré, mais il manque de personnalité. Les basses sont présentes, sans être particulièrement percutantes. En revanche, les médiums sont un peu trop mis en avant, ce qui peut donner un rendu étouffé sur certaines musiques acoustiques ou les voix.

Le rendu global conviendra pour une écoute occasionnelle de playlists variées, de podcasts ou de vidéos YouTube. En revanche, les audiophiles ou amateurs de musique complexe (jazz, classique, rock progressif…) risquent de rester sur leur faim. Il est à noter qu’aucun codec audio haute définition (comme aptX ou LDAC) n’est pris en charge. Ceci limite le potentiel des Buds3 Pro sur des smartphones haut de gamme.

Pas de réduction active de bruit, mais une isolation passive correcte

Contrairement à certains modèles concurrents dans la même gamme de prix, les Oppo Enco Buds3 Pro ne proposent pas de réduction active de bruit (ANC). Un choix sans doute dicté par des contraintes budgétaires. Néanmoins, l’isolation passive grâce aux embouts en silicone reste correcte pour atténuer les bruits ambiants modérés.

Lors de nos tests en extérieur, les sons environnants comme les conversations ou les moteurs de voitures étaient partiellement étouffés, mais toujours perceptibles. Pour les trajets en transports en commun, on conseillera de monter légèrement le volume pour compenser. À noter que les micros intégrés utilisent un système d’algorithme d’annulation du bruit pour améliorer la clarté des appels vocaux, avec des résultats assez probants dans un environnement calme.

Un mode jeu à faible latence et double connexion

Les Buds3 Pro intègrent un mode jeu particulièrement efficace. Activable via un triple tap ou dans l’app, il permet de réduire la latence audio à environ 47 ms. Résultat : la synchronisation entre son et image est excellente, même dans les jeux rapides ou les vidéos d’action. C’est un vrai plus pour les gamers mobiles ou les binge watchers de séries sur smartphone.

Autre atout notable : la double connexion Bluetooth. Elle permet de connecter les écouteurs à deux appareils en simultané, comme un smartphone et un ordinateur portable. Très pratique pour passer d’un appel pro à une vidéo YouTube sans avoir à refaire l’appairage. Une fonctionnalité habituellement réservée aux modèles plus onéreux.

Une autonomie impressionnante

L’un des grands points forts des Enco Buds3 Pro est sans conteste leur autonomie. Oppo annonce jusqu’à 12 heures d’écoute continue avec une seule charge, et 54 heures au total avec le boîtier. Des chiffres que nous avons presque atteints en usage mixte (musique, appels, vidéos). C’est tout simplement l’un des meilleurs scores de sa catégorie.

Autre bonne surprise : une recharge de 10 minutes suffit à offrir environ 4 heures d’écoute, grâce à un système de charge rapide. De plus, la batterie est certifiée par TÜV Rheinland pour conserver 80 % de sa capacité après 1 000 cycles. Cela laisse espérer une bonne longévité.

Conclusion : des écouteurs bien pensés pour le quotidien

Les Oppo Enco Buds3 Pro ne sont pas les écouteurs les plus complets ni les plus puissants du marché. Cependant, ils proposent un rapport qualité-prix intéressant. Leur autonomie exceptionnelle, leur confort irréprochable et leurs fonctionnalités modernes, comme le mode jeu ou la double connexion, en font un excellent choix pour un usage quotidien. Cela est notamment vrai pour ceux qui recherchent une solution fiable sans se ruiner.

