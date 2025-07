TUTO – Ai-je besoin d’un iPhone 16 pour Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est la nouvelle technologie d’intelligence personnelle développée par Apple. Contrairement à d’autres systèmes d’IA, Apple Intelligence fonctionne principalement en local, ce qui garantit une meilleure confidentialité et une réactivité accrue. Cependant, cette approche technique exige une puissance de calcul élevée. C’est pourquoi Apple limite la compatibilité à certains modèles récents. Beaucoup d’utilisateurs se demandent alors s’il faut absolument posséder un iPhone 16 pour en profiter. La réponse est non, mais il faut tout de même disposer d’un appareil bien spécifique.

Les modèles d’iPhone compatibles avec Apple Intelligence

Il faut savoir qu’Apple Intelligence n’est pas disponible sur tous les iPhone. En effet, elle est réservée aux modèles dotés de puces capables de traiter l’IA localement. Cela inclut les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, qui embarquent la puce A17 Pro. Ces modèles ont été les premiers à offrir une architecture suffisamment puissante pour exécuter les modèles d’Apple Intelligence sans dépendre du cloud.

La gamme iPhone 16, qui comprend les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, est également compatible. Ces modèles sont équipés des puces A18 et A18 Pro, conçues pour gérer les tâches d’intelligence artificielle de manière fluide et sécurisée. Si vous possédez l’un de ces modèles, vous pouvez activer Apple Intelligence dès que votre appareil est mis à jour vers iOS 18.4 ou une version ultérieure.

Pourquoi l’iPhone 16 ne vous est pas indispensable pour utiliser Apple Intelligence ?

Même si l’iPhone 16 est le dernier modèle en date, il n’est pas indispensable pour utiliser Apple Intelligence. Les iPhone 15 Pro et Pro Max offrent déjà toutes les capacités nécessaires. Si vous avez l’un de ces deux modèles, vous pouvez accéder aux mêmes fonctionnalités que sur un iPhone 16. Mais à condition d’avoir installé la bonne version d’iOS et configuré votre appareil correctement.

Apple a conçu Apple Intelligence pour fonctionner sur les appareils capables de traiter les modèles d’IA localement. Cela signifie que la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro est tout aussi efficace que les puces A18 pour cette tâche. En revanche, les iPhone 15 standard ou les modèles antérieurs ne disposent pas de la puissance requise, même s’ils peuvent recevoir la mise à jour iOS 18.4.

D’autres appareils compatibles avec Apple Intelligence

Apple Intelligence ne se limite pas aux iPhone. Elle est également disponible sur les iPad et les Mac dotés de puces compatibles. Les iPad équipés des puces M1, M2, M3 ou M4 peuvent accéder à cette technologie, tout comme les MacBook Air, MacBook Pro, iMac et Mac Studio avec les mêmes puces. Le casque Apple Vision Pro est aussi concerné, à condition qu’il soit configuré avec une langue prise en charge.

Cette compatibilité étendue permet à Apple Intelligence de s’intégrer dans tout l’écosystème Apple. Que vous soyez sur iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez profiter des outils d’écriture, des résumés intelligents, de la recherche visuelle et de Siri amélioré. Il suffit que votre appareil soit compatible et mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

L’importance de la mise à jour logicielle

Même si votre appareil est compatible, Apple Intelligence ne s’activera pas sans la bonne version du système. La fonctionnalité est disponible à partir d’iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4. Si vous utilisez une version antérieure, vous devez effectuer une mise à jour pour débloquer l’accès. Pour cela, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et installez la dernière version disponible.

Une fois la mise à jour installée, vous devrez activer Apple Intelligence dans les réglages. Le système commencera alors à télécharger les modèles nécessaires. Ce processus peut prendre du temps, et il est recommandé de garder l’appareil connecté au Wi-Fi et à l’alimentation. Une notification vous informera lorsque tout est prêt.

La configuration linguistique et régionale

Apple Intelligence fonctionne uniquement si la langue de l’appareil et celle de Siri sont identiques et compatibles. Les langues prises en charge incluent le français, l’anglais (États-Unis), l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le chinois simplifié, l’espagnol et le portugais brésilien. Si votre iPhone est configuré dans une langue non prise en charge, la fonctionnalité ne s’affichera pas.

La région de l’appareil peut également influencer l’accès à Apple Intelligence. Dans certaines zones, comme l’Union européenne ou la Chine continentale, la fonctionnalité peut être déployée plus tard ou être temporairement indisponible. Si vous ne voyez pas l’option dans les réglages, essayez de configurer temporairement votre appareil en anglais (États-Unis) et de modifier la région.

Voilà, vous savez désormais quels sont les iPhone qui vous permettront d’utiliser Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez comment l’intelligence artificielle transforme votre smartphone.