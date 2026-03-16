Test – Chipolo POP et LOOP : le tracker qui ne perd pas le nord

C’est un matin comme les autres. Je cherche mes clés depuis dix minutes, mon café refroidit, et mon chien me regarde avec ce mélange de pitié et d’impatience qu’il réserve aux moments où je suis en retard. J’ai glissé un Chipolo POP sur mon trousseau il y a trois semaines. En deux secondes, la sonnerie retentit depuis le canapé, coincé sous un coussin. Fin du problème. C’est exactement cette promesse que Chipolo tient, et avec les nouvelles générations POP et LOOP, la marque franchit un cap décisif : la compatibilité universelle, Apple ou Android, sans compromis. Pourtant, entre les deux modèles, les différences sont loin d’être cosmétiques. Je les ai testés tous les deux au quotidien pendant plusieurs semaines.

En bref : Faut-il acheter le Chipolo POP ou LOOP ? Oui. Le Chipolo POP est le tracker idéal pour quiconque veut une solution simple, coloré et économique. Il brille par son autonomie d’un an et sa compatibilité totale avec Apple Find My et Google Find Hub. En revanche, le LOOP vise ceux qui cherchent un accessoire plus élaboré : rechargeable via USB-C, certifié IP67, avec une portée Bluetooth étendue à 120 mètres et un son encore plus puissant à 125 dB.

Le Chipolo POP est le tracker idéal pour quiconque veut une solution simple, coloré et économique. Il brille par son autonomie d’un an et sa compatibilité totale avec Apple Find My et Google Find Hub. En revanche, le LOOP vise ceux qui cherchent un accessoire plus élaboré : rechargeable via USB-C, certifié IP67, avec une portée Bluetooth étendue à 120 mètres et un son encore plus puissant à 125 dB. Non. Si vous avez déjà des trackeurs, ils ne changeront pas votre quotidien. 💡 Verdict : Avec leur petit prix, ils offrent une bonne solution de tracking.

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Contexte du test

Les deux unités testées, un Chipolo POP rouge et un Chipolo LOOP bleu, ont été utilisés pendant trois semaines dans des conditions réelles du quotidien. Le test a été réalisé avec un iPhone 13 et avec un Nothing Phone (3) et un Pixel via l’app Localiser mon appareil de Google.

Le design du Chipolo POP et du LOOP : deux philosophies, une même signature colorée

Quand j’ai ouvert les deux boîtes, la première chose qui m’a frappé, c’est à quel point les deux produits racontent une histoire différente malgré leur parenté. Contrairement au modèle que j’avais testé l’an dernier, la Chipolo Card Point, qui misait sur la discrétion format carte bancaire, le POP et le LOOP assument une présence visuelle bien plus marquée.

Le POP mesure 38,8 mm de diamètre pour seulement 6,6 mm d’épaisseur. Il tient dans la paume sans effort. Son boîtier en plastique recyclé à 50% présente une surface mate légèrement texturée, agréable au toucher, avec un trou intégré en haut pour passer un anneau de clé directement sans accessoire supplémentaire. C’est un détail que j’apprécie, parce que l’AirTag d’Apple, par exemple, oblige à acheter un porte-clé séparé. Chipolo l’a compris depuis longtemps.

Le LOOP, de son côté, adopte un format rectangulaire plus allongé, 40 mm x 57 mm x 8 mm, avec une boucle en silicone souple intégrée sur l’un des côtés. Cette boucle se glisse sur une anse de sac, un mousqueton de sac à dos ou même une poignée de valise en quelques secondes. Par rapport à la génération précédente des trackers Chipolo, le LOOP introduit un raffinement visuel notable : le contraste entre la face avant mate et le bouton légèrement brillant donne un aspect premium inattendu pour ce segment de prix.

Les deux sont disponibles en six couleurs éclatantes pour le POP, six teintes plus douces pour le LOOP. J’ai eu le corail, et honnêtement, ça fait son effet sur un sac en toile grise. Chaque unité est emballée individuellement dans une petite boîte soignée, pensée pour offrir. Chipolo a clairement réfléchi à l’aspect cadeau, et ça se sent jusque dans le papier d’emballage certifié FSC.

Les caractéristiques techniques du Chipolo POP et du LOOP : quelle est la vraie différence entre les deux ?

Les deux trackers partagent une base commune, mais les spécifications divergent sur plusieurs points essentiels qu’il faut connaître avant d’acheter.

Chipolo POP :

Taille : 38,8 mm de diamètre / 6,6 mm d’épaisseur

Son : 120 dB

Portée Bluetooth : jusqu’à 90 mètres

Résistance : IP55 (anti-poussière et éclaboussures)

Batterie : pile CR2032 remplaçable, autonomie jusqu’à 12 mois

Compatibilité : Apple Find My (iOS 14.5+) ou Google Find Hub (Android 9+)

Bluetooth : BLE 5

Chipolo LOOP :

Taille : 40 mm x 57 mm x 8 mm

Son : 125 dB

Portée Bluetooth : jusqu’à 120 mètres

Résistance : IP67 (étanche jusqu’à 1 mètre, 30 minutes)

Batterie : rechargeable USB-C, autonomie jusqu’à 6 mois par charge

Compatibilité : Apple Find My (iOS 14.5+) ou Google Find Hub (Android 9+)

Bluetooth : BLE 6.0 (dernière norme)

La différence clé entre les deux tient à la philosophie batterie. Le POP fonctionne comme une montre connectée ancienne génération : on glisse une CR2032, on oublie le tracker pendant un an. Le LOOP, lui, adopte le modèle USB-C : on le recharges tous les six mois, comme un écouteur sans fil. Pour certains, c’est une contrainte. Pour d’autres, ne plus jamais acheter de pile est un avantage réel. Je me range dans la seconde catégorie, d’autant que la LED du LOOP pulse pendant la charge et reste fixe une fois plein, ce qui évite toute ambiguïté.

Côté fonctionnalités, l’application compagnon Chipolo, gratuite sur iOS et Android, débloque plusieurs options utiles sur les deux trackers Chipolo : faire sonner le téléphone en double-appuyant sur le tracker, changer la sonnerie, utiliser le Chipolo comme déclencheur photo à distance. Les alertes hors portée sont disponibles uniquement sur Android via l’app Chipolo, tandis que les utilisateurs iPhone peuvent les configurer directement dans l’app Localiser d’Apple.

Les performances du Chipolo POP et du LOOP dans la vraie vie : fiables ou pas ?

C’est ici que ça devient intéressant, et là où il faut être honnête. La localisation via les réseaux Find My ou Find Hub ne se substitue pas à un GPS actif. C’est une triangulation Bluetooth : le tracker émet un signal, un appareil à proximité le capte anonymement, et la position est mise à jour sur la carte.

En pratique, quand je pose mes clés équipées du POP, je retrouve la position en quelques secondes. La sonnerie à 120 dB est franchement puissante, audible sans problème depuis la pièce d’à côté, même musique allumée. Lors d’un test en plein air dans un parc, le POP a maintenu la connexion jusqu’à environ 70-75 mètres dans des conditions réelles, légèrement en dessous des 90 mètres annoncés. C’est attendu : les murs, les interférences, les autres appareils Bluetooth réduisent systématiquement la portée théorique. Le LOOP, avec sa portée nominale de 120 mètres et son BLE 6.0, s’en tire mieux : j’ai maintenu une connexion stable jusqu’à environ 95 mètres dans les mêmes conditions.

La localisation réseau est parfois moins précise qu’espérée. Dans une rue commerçante bondée, la mise à jour de la position a pris entre 30 secondes et 2 minutes selon l’affluence d’appareils alentour. C’est une limite inhérente à la technologie, pas aux trackers eux-mêmes. Cependant, dès qu’on est en zone urbaine dense, le réseau mondial des millions d’appareils Apple ou Google fonctionne remarquablement bien pour localiser un objet à distance.

Le LOOP a une particularité : il est certifié IP67, il a survécu sans problème à 20 minutes dans la baignoire. Mais bon, qui va prendre un bain avec ses clés, c’était pour tester sa certification ! Le POP, lui, est IP55 : les éclaboussures d’une averse ou d’une cuisine ne lui font pas peur, mais je ne le plongerais pas volontairement.

Après trois semaines de test, j’ai une vision claire des situations où chaque tracker excelle, et celles où il montre ses limites.

Le POP sur les clés, c’est le cas d’usage parfait. Léger, discret, il ne rajoute quasiment pas de volume à un trousseau déjà chargé. Par un double-appui sur le tracker, j’ai retrouvé mon téléphone plusieurs fois en mode muet, planqué sous un coussin du canapé. La fonction selfie à distance est un gadget sympa, mais j’avoue ne l’avoir utilisée qu’une ou deux fois par curiosité.

Le LOOP est plus à l’aise sur un sac, une valise ou un équipement sportif. Sa boucle en silicone se fixe en moins de cinq secondes sur n’importe quelle anse. J’ai passé une semaine à le glisser sur mon sac à dos, et l’aspect IP67 m’a rassuré. L’autonomie de six mois par charge reste honnête pour ce type d’usage. En revanche, le chargeur USB-C n’est pas inclus dans la boîte.

Les deux trackers s’utilisent avec une seule application à la fois, Apple ou Google, pas les deux simultanément. C’est une contrainte imposée par les règles des deux écosystèmes, donc Chipolo n’y peut rien. Si on change d’écosystème, il faut réinitialiser le tracker et le reconnecter. L’opération prend deux minutes.

Pour les objets connectés du quotidien, l’application Chipolo reste l’une des plus claires du marché : interface épurée, configuration en moins de 30 secondes, historique de localisation accessible. La fonction de partage permet aussi d’ajouter un proche pour qu’il puisse localiser le tracker depuis son propre téléphone. Utile pour les enfants ou les personnes âgées.

Pourquoi acheter le Chipolo POP ou le LOOP plutôt qu’un AirTag ou un Tile ?

La question mérite d’être posée sans détour. L’AirTag d’Apple reste imbattable dans l’écosystème Apple pur. Si on est sur l’écosystème Apple, l’AirTag propose une précision de localisation ultra-fine grâce à sa puce. Chipolo ne peut pas rivaliser sur ce point précis, néanmoins il fait bien le job.

Pourtant, le POP et le LOOP ont un argument massue : ils fonctionnent avec Apple ET Google. C’est l’argument parfait pour les foyers mixtes, une famille où l’un est sur iPhone et l’autre sur Android. Dans ce cas de figure, aucun concurrent ne propose mieux à ce prix.

Ensuite, il y a la question du design. Les Chipolo sont colorés, fun, et assumés. Là où l’AirTag est un objet technique qui se cache, le POP rouge sur des clés donne un style. C’est un détail qui compte, surtout pour un objet que l’on manipule chaque jour.

Le LOOP, lui, se positionne face aux trackers premium. Sa portée de 120 mètres, son IP67 et son BLE 6.0 en font un adversaire sérieux, avec en plus la double compatibilité Apple/Google.

Enfin, la dimension écologique joue en faveur de Chipolo : 50% de plastique recyclé dans le boîtier, emballage entièrement en papier certifié FSC, fabrication européenne. Ce n’est pas anecdotique quand on compare à des produits fabriqués en Asie avec un packaging plastifié.

Conclusion

Après trois semaines avec le Chipolo POP et le LOOP vissés à mes affaires, mon verdict est clair et sans équivoque. Le POP est le meilleur tracker Bluetooth d’entrée de gamme disponible aujourd’hui pour quiconque veut quelque chose qui marche sans y penser : une pile par an, une sonnerie tonitruante, une localisation efficace en zone urbaine. C’est parfait pour les clés, le sac à dos d’un enfant, ou la valise lors d’un voyage. Le LOOP est un cran au-dessus sur presque tout sauf l’autonomie brute : rechargeable USB-C, IP67, 120 mètres de portée, BLE 6.0. C’est le choix des utilisateurs qui veulent un tracker durable, résistant, à la hauteur d’usages sportifs ou en extérieur. Ni l’un ni l’autre ne remplace un GPS en temps réel, et la localisation réseau peut parfois prendre quelques minutes en zone peu dense. Mais pour retrouver ses affaires au quotidien, ils font exactement ce qu’ils promettent.

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