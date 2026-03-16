Le CPE d’IA tout-en-un offre une avancée précieuse pour la maison

Le CPE d’IA tout-en-un dévoilé par Fibocom et Du au MWC 2026 promet de transformer la gestion familiale des données. Cette solution combine 5G, intelligence artificielle et stockage intelligent pour créer une nouvelle expérience à la maison. Découvrons ses atouts et innovations.

Une nouvelle génération de gestion intelligente des données familiales

Grâce au CPE d’IA tout-en-un, la gestion des données à la maison connaît une vraie révolution. Le NAS intelligent ne se contente plus de stocker vos fichiers. Il identifie, organise et classe les photos selon le lieu, la date ou les personnes. Par exemple, retrouvez en un mot-clé toutes les photos de famille de l’été en quelques secondes. Le système élimine aussi les doublons pour libérer de l’espace.

Les atouts du CPE d’IA tout-en-un pour la maison connectée

Ce CPE d’IA tout-en-un va plus loin qu’un simple routeur. Il intègre la technologie FWA AI SkyEngine de Fibocom permettant une connexion ultra-rapide. L’appareil prend en charge la gestion intelligente du réseau domestique, la sécurité et le contrôle des objets connectés. Son interface vocale naturelle facilite le contrôle de la maison et la gestion des données au quotidien.

Sécurité, confidentialité et interactions vocales simplifiées

La protection de vos données reste une priorité. Les traitements et la reconnaissance d’images sont réalisés localement, sans transfert vers le cloud. Un commutateur physique garantit la confidentialité à tout moment. Il suffit d’utiliser la voix pour trouver ou afficher les photos, même sur de grands écrans grâce à la sortie HDMI. Cela rend les souvenirs familiaux plus accessibles et partagés.

Le CPE d’IA tout-en-un marque une nouvelle étape pour la maison intelligente. Il associe stockage, sécurité et connexion rapide dans un seul appareil. Fibocom et Du montrent ainsi comment la technologie 5G et l’intelligence artificielle rendent la vie digitale plus simple, plus sûre, et surtout plus conviviale. C’est déjà l’avenir de nos foyers connectés.

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