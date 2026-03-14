Le robot nettoyeur piscine Beatbot Sora 70 séduit par son efficacité

Le robot nettoyeur piscine Sora 70 de Beatbot arrive sur le marché. Ce modèle primé promet de révolutionner l’entretien domestique des bassins. Avec des fonctionnalités innovantes et un nettoyage complet, il répond aux attentes des propriétaires exigeants. Découvrons ce nouveau produit phare conçu pour alléger la corvée du nettoyage de piscine.

Un robot nettoyeur de piscine innovant et tout-en-un

Le Beatbot Sora 70 ne se contente pas d’assurer un entretien classique. Il propose un nettoyage complet de la piscine avec un seul appareil. Grâce à son système unique, il traite la surface de l’eau, les murs, la ligne de flottaison, le fond ainsi que les plates-formes peu profondes. Ainsi, il élimine tout besoin d’outils supplémentaires ou d’étapes manuelles. Cela représente un avantage pour tous les utilisateurs souhaitant gagner du temps.

Une technologie avancée pour un nettoyage optimal de votre bassin

Pour offrir un nettoyage efficace, le Sora 70 utilise la technologie JetPulse®. Ce système guide activement les débris vers l’aspiration, assurant une collecte maximale. Son nettoyage à quatre zones couvre tous les recoins du bassin, même ceux souvent négligés. De plus, son système SonicSense® emploie des ultrasons pour éviter les obstacles et s’adapter à toutes les configurations de piscines. Ainsi, votre bassin reste propre sans intervention fréquente.

Une utilisation mains libres pour un entretien simplifié

Le robot nettoyeur piscine Sora 70 est pensé pour la simplicité. Il offre jusqu’à 5 heures d’autonomie en mode sol, ce qui limite les interruptions. Sa capacité de 6 litres de débris réduit la fréquence de vidage. Lorsqu’il termine son cycle ou que la batterie est faible, il se gare automatiquement au bord de la piscine. Cela permet une récupération facile, sans effort particulier. Ces fonctionnalités font du Sora 70 un allié incontournable pour l’entretien régulier de votre bassin.

En conclusion, le robot nettoyeur piscine Beatbot Sora 70 associe innovation, efficacité et simplicité d’utilisation. Il répond aux besoins des propriétaires en quête de propreté sans effort. Avec son prix de 1 499 €, il s’impose comme une solution complète et performante. Prendre soin de sa piscine n’a jamais été aussi simple et intelligent. N’attendez plus pour découvrir cette nouveauté et profiter d’une eau claire toute l’année.

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