X Money : Elon Musk lance sa propre banque sur le réseau X

Elon Musk franchit une nouvelle étape majeure dans sa stratégie pour transformer X en une application universelle. Le milliardaire vient effectivement d’annoncer le lancement imminent de X Money, son propre service financier intégré. Ce projet ambitieux vise à centraliser vos activités sociales et bancaires sur une seule plateforme.

X Money devrait être lancé le mois prochain

Elon Musk a confirmé l’arrivée de X Money en version bêta dès le mois d’avril 2026. Cette phase de test publique permettra aux premiers utilisateurs de découvrir les fonctionnalités de paiement directement dans l’interface de X. Le patron de Tesla utilise une approche progressive pour tester la solidité de ses infrastructures financières.

X Money ne se limite pas à un simple outil de transfert d’argent entre amis. Le service ambitionne de devenir une véritable banque en ligne capable de concurrencer les acteurs traditionnels. Musk souhaite que ses utilisateurs puissent gérer l’intégralité de leur vie financière sans jamais quitter l’application.

Un catalogue complet de services bancaires

La future néobanque propose déjà des arguments solides pour attirer les clients. Elle prévoit d’offrir une rémunération attractive sur les dépôts bancaires avec un rendement annuel annoncé de 6%. Ce taux dépasse largement les offres actuelles des livrets d’épargne classiques.

Le catalogue de X Money inclura également des cartes de débit physiques et virtuelles pour les dépenses quotidiennes. Les utilisateurs pourront accéder à des crédits à la consommation et peut-être même à des prêts immobiliers à l’avenir. L’intégration de “Smart Cashtags” suggère aussi l’arrivée prochaine d’outils de trading pour investir en bourse.

Une stratégie de déploiement internationale

X Money bénéficie d’un partenariat stratégique avec Visa pour garantir son acceptation mondiale. La plateforme possède déjà plus de quarante licences pour opérer légalement dans la majorité des États américains. Ce socle réglementaire assure une base solide avant l’ouverture du service au plus grand nombre.

Le déploiement commencera aux États-Unis avant de viser le reste du monde. Cependant, l’arrivée en Europe reste incertaine à court terme à cause des régulations bancaires très strictes comme la DSP3. Les utilisateurs européens devront probablement attendre plusieurs années avant de pouvoir ouvrir un compte sur la plateforme.