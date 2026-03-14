Jeff Kaplan sort du silence : l’ancien patron d’Overwatch dévoile enfin les raisons de son départ de Blizzard

Depuis son départ de chez Blizzard en 2021, Jeff Kaplan est resté silencieux. Après près de deux décennies dans l’entreprise, l’ancien directeur d’Overwatch n’avait jamais réellement expliqué les circonstances de son départ. Mais hier, il a enfin décidé de briser ce silence et livre une version bien plus sombre des coulisses du studio. Pressions financières, tensions internes…Kaplan n’y allait pas de main morte.

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“Le plus grand “f*ck you” de toute ma carrière”

Dans une interview avec Lex Fridman sur YouTube, Jeff Kaplan explique que son départ est lié à une discussion particulièrement marquante avec la direction d’Activision Blizzard. Selon lui, un dirigeant financier lui aurait expliqué que Overwatch devait atteindre des objectifs économiques très ambitieux. Dans le cas contraire, ce dernier l’a menacé de licencier jusqu’à 1 000 employés, et surtout,qu’il en porterait la responsabilité.

Kaplan décrit cet échange comme l’un des moments les plus choquants de sa carrière. “Ça a été le plus grand “f*ck you” de toute ma carrière”, ajouta-t-il. “C’était complètement irréel de me retrouver dans cette situation… Heureusement pour Blizzard, ce directeur financier n’est plus là.”

Mais ça ne s’arrêtait pas là. Il y avait également un autre sujet de tension entre Blizzard et Jeff Kaplan : la stratégie autour de l’Overwatch League. L’ex-directeur du jeu estime que la ligue esport, lancée avec de grandes ambitions économiques, a généré des attentes financières difficiles à soutenir. Une partie des ressources de l’équipe de développement aurait été mobilisée pour soutenir l’écosystème compétitif au détriment de la création de contenu majeur pour le jeu lui-même.

Certes, Overwatch a connu des hauts et des bas pendant le mandat de Jeff Kaplan, mais il s’y était investi passionnément. Il affirme même qu’il “adorait” Blizzard, et qu’il n’avait jamais imaginé travailler ailleurs. “Cela faisait partie de moi, j’avais le sentiment d’en faire partie intégrante. Et je pensais sincèrement que je prendrais ma retraite là-bas. Je n’aurais jamais cru que ce jour arriverait.”

Une nouvelle aventure pour Jeff Kaplan

Depuis son départ, Jeff Kaplan s’est éloigné de Blizzard pour fonder son propre studio indépendant, Kintsugiyama. Le développeur travaille actuellement sur The Legend of California, un FPS multijoueur mêlant survie et univers western. Le projet est sous l’égide de Dreamhaven, la société créée par l’ancien président de Blizzard Michael Morhaime.

Vous pouvez voir un premier aperçu du jeu dans la vidéo ci-dessous :