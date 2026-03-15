Smart TV : 4 gestes simples pour se protéger contre les cyberattaques !

Les Smart TV ne sont pas toujours conçues avec des systèmes de sécurité aussi robustes que ceux des ordinateurs, ce qui les rendent vulnérables. Une télévision connectée reste branchée au web en continu, souvent sans surveillance. Cette connexion permanente en fait une cible idéale pour les pirates. En effet, ils peuvent exploiter des failles pour accéder à vos données personnelles ou à vos autres appareils connectés au réseau domestique. Voici ce que vous pouvez faire pour limiter les risques de collectes de données et de cyberattaques.

1. Mettre à jour régulièrement le système et les applications de votre Smart TV

Les mises à jour corrigent des failles de sécurité découvertes par les fabricants. Par conséquent, si vous ne les installez pas, votre téléviseur reste exposé à des vulnérabilités connues. Les pirates exploitent souvent ces failles publiques pour pénétrer les appareils.

Il est donc essentiel d’activer les mises à jour automatiques ou de vérifier régulièrement leur disponibilité. Les applications installées doivent également être tenues à jour. Une application obsolète peut devenir une porte d’entrée pour une intrusion. En gardant votre Smart TV et ses logiciels à jour, vous fermez la plupart des brèches exploitées par les cybercriminels.

2. Contrôler les applications et les autorisations

Chaque application que vous installez peut accéder à certaines données ou fonctionnalités de votre téléviseur. De ce fait, si vous téléchargez des applications non officielles ou douteuses, vous augmentez le risque d’infection. Il est préférable de se limiter aux magasins officiels et de vérifier la réputation des éditeurs.

En outre, les autorisations accordées aux applications doivent également être surveillées. Certaines demandent l’accès au micro ou à la caméra intégrée. Si vous n’en avez pas besoin, désactivez ces autorisations. Vous limiterez ainsi les possibilités d’espionnage ou de collecte abusive de données.

3. Sécuriser le réseau Wi-Fi et envisager un VPN

Votre Smart TV se connecte à Internet via le Wi-Fi domestique. Or, si ce réseau est mal protégé, il devient une cible facile. Il vous faut ainsi utiliser un mot de passe fort et un chiffrement WPA3 est indispensable. Évitez les mots de passe simples ou réutilisés.

Pour renforcer encore la sécurité, un VPN peut être installé. Il chiffre la connexion et rend plus difficile l’interception des données par des tiers. Cela protège non seulement la Smart TV mais aussi l’ensemble des appareils connectés au même réseau.

4. Régler la confidentialité et désactiver les fonctions inutiles de votre Smart TV

Les Smart TV collectent souvent des données sur vos usages. Vous pouvez limiter cette collecte en ajustant les paramètres de confidentialité. Désactivez aussi les options de suivi ou de publicité personnalisée.

De plus, certaines fonctions comme la reconnaissance vocale ou la caméra ne sont pas indispensables. Si vous ne les utilisez pas, il vaut mieux les désactiver. Cela réduit les risques d’espionnage et protège votre vie privée.

Et voilà, vous connaissez désormais plusieurs gestes simples pour sécuriser votre Smart TV. Pour aller plus loin, découvrez aussi les 10 bonnes habitudes à adopter sur votre PC dès maintenant en matière de cybersécurité !