Alarmant paradoxe : Un sommeil envié, mais l’apnée menace la santé des Français

La France se distingue par un sommeil de qualité, mais le revers de la médaille existe bel et bien. Selon une étude menée sur l’année 2025 par Withings, les Français arrivent sur la deuxième marche du podium mondial en termes de qualité de sommeil. Ils affichent un Sleep Score moyen de 74/100. Toutefois, derrière ces chiffres flatteurs, des signaux inquiétants se dessinent. Notamment, il y a des préoccupations concernant l’apnée du sommeil.

La France dort bien, mais l’apnée menace

Avec ses 7h20 de sommeil par nuit en moyenne, la France fait mieux que bon nombre de ses voisins européens. Pourtant, cette durée baisse : on perd déjà 10 minutes par rapport à 2024. Mais surtout, l’étude Withings révèle que la France occupe la 3e place mondiale en fréquence d’apnées détectées. Sur 296 481 utilisateurs français, on compte 1,2 million de nuits touchées par des apnées du sommeil en une année.

Le décryptage par genre fait froid dans le dos : 22 % des hommes et 11 % des femmes de l’échantillon présentent des signes modérés à sévères d’apnée (plus de 15 apnées par heure). L’âge moyen des personnes concernées ? 59 ans. On note aussi un écart de 1h39 entre la nuit la plus longue et la plus courte dans l’année. C’est la preuve d’un rythme de sommeil fluctuant pour bien des Français.

Un paradoxe français : bonne note, vigilance nécessaire

Si la France affiche une prévalence plus faible de l’apnée sévère que des pays comme les États-Unis (35 %) ou l’Australie (30 %), elle reste particulièrement exposée au phénomène. Pour rappel, l’apnée du sommeil accroît les risques de maladies cardio-métaboliques. L’ironie veut que notre bon score cache un véritable enjeu sanitaire. Cela se confirme notamment car l’apnée touche près d’1 Français sur 5 selon les données Withings, qui souligne le besoin de surveillance et de prévention.

Face à ce constat, les solutions connectées avancent : Withings déploie aux États-Unis sa Sleep Care Solution, application de télémédecine donnant accès à des spécialistes du sommeil, et s’associe à la plateforme Fay Nutrition pour une prise en charge nutritionnelle intégrée. En Europe, leur service Cardio Check-Up facilite la mise en relation avec des cardiologues.

La tech française au service de votre sommeil

Les technologies de Withings, comme le Sleep Analyzer (129,95€) glissé sous le matelas, ou la ScanWatch 2 (349,95€), permettent d’analyser en continu sommeil et paramètres respiratoires. Leur force ? Détecter précocement les troubles et rythmes anormaux. Cela incite à agir rapidement.

Alors, la France mérite-t-elle vraiment sa médaille d’argent du sommeil ? L’enjeu de la détection et de la prévention se pose plus que jamais. Et vous, suivez-vous la qualité de votre sommeil ? Partagez vos expériences et vos solutions en commentaire, ou relayez l’article à vos proches pour sensibiliser sur ce sujet crucial. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur nos test s du sleep analyser et le la Scanwatch !