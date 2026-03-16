Novigenix AI apporte une avancée majeure en médecine personnalisée

Novigenix AI marque une avancée majeure dans la médecine de précision. Grâce à l’intelligence artificielle, cette nouvelle entité révolutionne le suivi de la santé immunitaire. Avec sa plateforme LITOSeek, elle ouvre la voie à des traitements plus adaptés aux besoins des patients. Découvrons cette innovation suisse qui entend transformer le monde du diagnostic et du suivi thérapeutique.

Novigenix AI lance une plateforme d’intelligence immunitaire

La société Novigenix AI vient de lancer sa première plateforme d’intelligence immunitaire alimentée par l’IA. En séparant ses activités de dépistage du cancer et de médecine biopharmaceutique, la société cible désormais deux marchés différents. Cette stratégie permet à chaque branche d’évoluer à son rythme, avec une approche adaptée aux besoins de chaque domaine.

LITOSeek : une innovation pour la médecine de précision

Au centre de cette révolution se trouve LITOSeek. Cette plateforme exploite les données issues de simples prises de sang. Grâce au machine learning, elle analyse l’ARN du système immunitaire pour détecter :

Les réponses thérapeutiques

Les risques d’effets secondaires

Les mécanismes de résistance aux traitements

Les biomarqueurs prédictifs de succès ou d’échec

Ces analyses permettent un suivi personnalisé et longitudinal des patients. De plus, la plateforme est certifiée ISO 13485, gage de fiabilité et de sécurité.

Une stratégie de croissance dans les marchés biopharmaceutiques

Novigenix AI adopte une stratégie ambitieuse. L’entreprise se positionne d’abord en oncologie, mais vise aussi d’autres maladies à médiation immunitaire. Des partenariats avec des laboratoires biopharmaceutiques sont déjà en place. Cette dynamique laisse entrevoir une expansion rapide, en Europe et aux États-Unis.

En résumé, Novigenix AI propose une technologie de pointe au service des patients et des professionnels de santé. En unifiant médecine de précision et intelligence artificielle, l’entreprise suisse montre ainsi la voie vers une nouvelle ère du diagnostic et du suivi thérapeutique. De ce fait, il sera passionnant de suivre les prochaines avancées de cette société innovante.

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