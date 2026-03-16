OpenAI s’apprête à intégrer la génération de vidéo Sora directement dans ChatGPT

OpenAI franchit une nouvelle étape majeure dans la convergence de ses outils d’intelligence artificielle. Selon Engadget, l’entreprise prévoit d’intégrer Sora, son modèle de génération de vidéo par IA, au sein même de l’interface de ChatGPT. Plus précisément, les utilisateurs pourront bientôt transformer de simples instructions textuelles en clips vidéo de haute qualité sans changer d’application.

ChatGPT devient une plateforme de création multimédia complète et polyvalente

Jusqu’à présent, Sora restait un outil distinct, principalement accessible à un groupe restreint de testeurs et de professionnels de la création. En intégrant cette technologie au chatbot, OpenAI rend la production vidéo accessible au plus grand nombre.

Cette mise à jour logicielle simplifie considérablement le flux de travail des créateurs de contenus et des professionnels du marketing. En effet, un utilisateur peut désormais rédiger un scénario avec l’aide de l’IA, puis demander immédiatement la génération des visuels correspondants. L’interface unique élimine les frictions techniques et favorise une adoption rapide de la vidéo générative.

Par ailleurs, OpenAI mise sur cette simplicité d’usage pour fidéliser ses abonnés et attirer de nouveaux profils créatifs.

Des fonctionnalités avancées pour la création vidéo

L’intégration de Sora apporte des capacités techniques impressionnantes aux conversations habituelles avec ChatGPT. Le modèle peut effectivement générer des scènes complexes avec plusieurs personnages et des mouvements de caméra fluides. Les vidéos produites respectent une cohérence visuelle forte entre les différents plans demandés par l’utilisateur. ChatGPT sert ainsi de chef d’orchestre pour affiner les détails techniques comme le style artistique ou la durée des séquences.

En outre, le système permet également une édition interactive des vidéos directement via le chat. Par exemple, l’utilisateur peut demander des modifications spécifiques sur une scène déjà générée en discutant simplement avec l’IA. Cette approche conversationnelle de la vidéo rompt avec les logiciels de montage traditionnels souvent complexes. OpenAI peaufine actuellement les derniers réglages pour garantir des temps de rendu rapides malgré la lourdeur des calculs nécessaires à la vidéo.

Un déploiement progressif sous haute surveillance

Le lancement de Sora dans ChatGPT s’accompagne de mesures de sécurité rigoureuses pour éviter les dérives. En effet, OpenAI déploie des filtres de contenu stricts pour empêcher la création de vidéos violentes ou trompeuses. L’entreprise collabore activement avec des experts en cybersécurité pour tester la résistance du modèle aux détournements. Chaque vidéo portera des métadonnées spécifiques pour identifier son origine artificielle et garantir une certaine transparence.

Le déploiement se fera par vagues successives afin de ne pas saturer les serveurs de l’entreprise. Les abonnés aux versions payantes bénéficieront probablement d’un accès prioritaire à ces nouvelles fonctions vidéo. OpenAI surveille attentivement les retours des premiers utilisateurs pour ajuster les performances du modèle en conditions réelles. En tout cas, cette phase de test grandeur nature prépare le terrain pour une démocratisation totale de l’IA générative vidéo dans les mois à venir.