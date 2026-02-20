IQSIGHT apporte une avancée majeure pour une sécurité vidéo fiable

La sécurité vidéo fait peau neuve avec l’arrivée de IQSIGHT. Cette nouvelle marque, issue de l’évolution de Bosch Video Systems, promet de révolutionner le secteur. Grâce à de l’ingénierie fiable et une intelligence visuelle en temps réel, IQSIGHT permet aux organisations de réagir rapidement dans des environnements critiques. Voici comment IQSIGHT entend transformer la surveillance et la prise de décision pour ses clients.

Lancement d’IQSIGHT : une nouvelle ère pour la sécurité vidéo

Depuis plus de soixante ans, les équipes derrière IQSIGHT œuvrent pour l’innovation dans la sécurité vidéo. Aujourd’hui, la marque s’appuie sur cet héritage pour proposer une vision plus intelligente de la surveillance. IQSIGHT souhaite offrir aux entreprises la capacité de voir clairement et d’agir en toute confiance.

Son ambition ? Supprimer les angles morts et permettre une meilleure prise de décision grâce à des informations fiables, même dans les situations les plus urgentes.

Des solutions intelligentes pour répondre aux défis des environnements critiques

Les environnements de sécurité évoluent sans cesse. IQSIGHT mise donc sur des capacités vidéo avancées basées sur l’IA pour répondre à ces nouveaux défis. Par exemple, sa technologie d’analyse permet de détecter facilement objets, vêtements, ou modèles de véhicules.

Les systèmes IQSIGHT fournissent des alertes précises et rapides, utiles pour l’éducation, les infrastructures critiques, les transports ou les gouvernements. Ainsi, les équipes peuvent passer d’une simple réaction à une démarche proactive.

Des innovations basées sur l’IA pour anticiper et agir rapidement

L’offre IQSIGHT va au-delà de la vidéo classique. Grâce à une analyse de scène par GenAI, les solutions comprennent et interprètent les situations complexes sans réglage préalable. Les informations sont traitées directement sur place ou via le cloud selon les besoins.

La marque propose aussi une nouvelle plateforme et des caméras comme les FLEXIDOME dual 7100i IR ou AUTODOME 7100i IR. Ces produits garantissent des performances stables, même en conditions difficiles, tout en respectant les normes NDAA et TAA.

Avec IQSIGHT, la sécurité vidéo entre dans une nouvelle dimension, plus intelligente et plus efficace. La marque associe tradition, innovations technologiques et fiabilité éprouvée. Son engagement pour la sécurité et la réactivité permettra à de nombreux secteurs d’anticiper les menaces et d’agir vite. Pour mieux protéger aujourd’hui et demain.

