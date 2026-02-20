Révolution créative : Pixelmator Pro sublime l’iPad et booste vos projets

L’iPad continue de franchir de nouveaux caps. Apple vient d’annoncer l’arrivée de Pixelmator Pro dans une version complète spécialement conçue pour l’iPad. Après le rachat de la société par le géant américain l’an dernier, ce lancement marque une étape cruciale dans l’univers de la création mobile. Oubliez les versions “allégées” pour tablettes : ici, tout le potentiel de l’éditeur photo reconnu sur Mac débarque sur l’écran tactile.

Pixelmator Pro débarque en force sur iPad

Bonne nouvelle pour les créatifs : Pixelmator Pro sur iPad ne fait aucun compromis. Vous y retrouvez toutes les fonctions avancées qui ont fait son succès sur Mac. Gestion poussée des calques, outils de sélection intelligents, masques vectoriels sophistiqués… Le tout s’accompagne d’une intégration profonde avec l’Apple Pencil Pro. Pression, survol, « squeeze gesture » pour des raccourcis instantanés : Apple tire pleinement parti du stylet maison pour fluidifier le travail des artistes.

Deux options s’offrent à vous : souscrire au nouvel Apple Creator Studio pour profiter d’un pack ultra-complet ou opter pour un achat unique de Pixelmator Pro. Dans tous les cas, cette application a tout pour devenir la référence du montage photo sur tablette.

Astuce express : boostez votre iPad en 30 secondes

Vous trouvez que votre iPad rame ? Avant d’envisager l’achat d’un nouveau modèle, essayez une astuce simple : un bon ménage dans les fichiers cache. Il suffit de vider les données de navigation (Safari ou Chrome), désinstaller les apps inutiles, puis redémarrer l’appareil. En moins d’une minute, vous pouvez donner un coup de jeune à votre tablette et retrouver une fluidité oubliée. Pour les créatifs, c’est un geste à ne pas négliger avant de se lancer dans de nouveaux projets !

Gratuités et tips pour les artistes

Parlant de créativité, la communauté propose une pluie de palettes de couleurs et de pinceaux gratuits pour Procreate et cie. Pinks punchys, nuances réalistes façon Copic, ou encore packs spéciaux pour le lettrage : il y en a pour tous les goûts.

Pour tous les détails sur ces cadeaux, consultez notre sélection complète.

L’iPad, le nouveau studio de production des pros

Le témoignage de Kyle Hanagami, chorégraphe star derrière Blackpink, montre l’étendue des possibilités de l’iPad. Il utilise Final Cut Pro pour ses montages vidéo, profite de la détection de rythme par IA pour coller au millimètre près à la musique, et pilote plusieurs caméras directement sur tablette. Aujourd’hui, l’iPad ne sert plus seulement de bloc à dessin : il devient un véritable hub de création et de production.

L’actualité autour de l’iPad reste riche : lancement de l’abonnement Apple Creator Studio (Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro inclus), arrivée prochaine de Civilization VII pour les gamers, débats autour du potentiel de l’iPad mini pour la lecture et même… des histoires insolites autour de la tablette dans le monde du sport ! Nous sommes curieux : comment utilisez-vous votre iPad ? N’hésitez pas à partager vos retours ou à échanger vos astuces en commentaire !