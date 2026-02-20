TUTO – Comment créer un compte Apple pour son enfant ?

Créer un compte Apple pour son enfant est une étape importante dans l’accompagnement de sa vie numérique. Cela permet de lui donner accès aux services Apple, comme l’App Store, iCloud ou Messages, tout en gardant un contrôle parental adapté à son âge. Plutôt que de partager votre propre identifiant, il est préférable de lui créer un compte dédié. Dans ce tutoriel, on vous explique comment procéder, pourquoi c’est utile et quelles précautions prendre pour que votre enfant profite d’une expérience sécurisée et équilibrée.

Pourquoi créer un compte Apple pour son enfant ?

Un compte Apple personnel permet à votre enfant d’avoir son propre espace numérique. Par exemple, il peut télécharger des applications, utiliser iCloud pour sauvegarder ses photos ou ses devoirs, et accéder à des services comme FaceTime ou Messages. Cela lui donne ainsi une autonomie progressive, sans mélanger ses données avec les vôtres. De plus, vous évitez qu’il ait accès à vos mails, vos contacts ou vos achats personnels.

Par ailleurs, un compte enfant est lié au Partage familial. Cela signifie que vous gardez la main sur ses activités numériques. Par conséquent, vous pouvez approuver ses téléchargements, limiter son temps d’écran et choisir les contenus adaptés à son âge. C’est aussi une manière de l’initier au monde digital tout en le protégeant.

Les conditions à respecter avant de procéder à la création de compte

Il faut savoir qu’Apple ne permet pas aux enfants de moins de 13 ans de créer eux-mêmes un identifiant. C’est donc le parent ou le tuteur légal qui doit le faire. L’âge minimum peut varier selon les pays, mais la règle générale est que l’adulte responsable doit initier la création du compte. Pour confirmer que vous êtes bien un adulte, Apple peut demander une carte bancaire ou une pièce d’identité enregistrée dans l’application Cartes.

De plus, il est nécessaire que l’appareil utilisé soit à jour. De ce fait, vérifiez que votre iPhone ou iPad dispose de la dernière version d’iOS. Cela garantit que toutes les options de contrôle parental et de partage familial fonctionnent correctement. Une fois ces conditions réunies, vous pouvez procéder à la création du compte Apple de l’enfant.

Étape 1 : accéder aux réglages

La création du compte se fait directement depuis votre iPhone ou iPad. Allez dans Réglages, puis touchez votre nom en haut de l’écran. Vous verrez apparaître l’option Famille. C’est ici que vous pouvez gérer les membres de votre groupe familial et ajouter un nouveau compte pour votre enfant.

Cette étape est essentielle car elle relie le compte de votre enfant au vôtre. Vous devenez le responsable familial, ce qui vous donne le droit de gérer ses paramètres et ses achats. C’est aussi à ce moment que vous choisissez si vous voulez partager vos abonnements, comme Apple Music ou iCloud+, avec lui.

Étape 2 : créer l’identifiant Apple

Une fois dans la section Famille, sélectionnez Ajouter un membre. Vous aurez alors la possibilité de créer un identifiant Apple pour un enfant. Apple vous demandera son prénom, son nom, sa date de naissance et une adresse e-mail iCloud qui sera associée à son compte.

Attention, il est important de bien renseigner la date de naissance. Cela permet à Apple d’appliquer automatiquement les restrictions adaptées à son âge. Par exemple, certaines applications ou contenus ne seront pas accessibles si l’enfant est trop jeune. Vous pouvez ensuite définir un mot de passe et des questions de sécurité pour protéger son compte.

Étape 3 : configurer le contrôle parental

Une fois l’identifiant créé, vous pouvez activer la fonctionnalité « Temps d’écran ». Cette fonction vous permet de fixer des limites d’utilisation, comme le nombre d’heures passées sur les jeux ou les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bloquer certains sites ou applications jugés inadaptés.

Par ailleurs, le contrôle parental est flexible. Vous pouvez par exemple autoriser l’accès à des applications éducatives tout en limitant les jeux. Vous pouvez aussi recevoir des notifications pour approuver ou refuser un téléchargement. Cela vous donne une visibilité complète sur l’activité numérique de votre enfant.

Étape 4 : gérer les achats et abonnements

Avec le Partage familial, tous les achats effectués par votre enfant passent par vous. S’il veut télécharger une application payante ou acheter un contenu, vous recevez une demande que vous pouvez accepter ou refuser. Cela évite ainsi les mauvaises surprises sur votre facture.

En outre, vous pouvez également partager vos abonnements. Par exemple, si vous avez Apple Music ou Apple TV+, votre enfant pourra en profiter sans coût supplémentaire. C’est une manière de lui offrir du contenu de qualité tout en gardant le contrôle sur ce qu’il consomme.

Les avantages du compte enfant

Un compte Apple dédié permet à votre enfant de grandir avec des outils adaptés. Il peut utiliser iCloud pour ses devoirs, FaceTime pour rester en contact avec ses proches, et l’App Store pour découvrir des applications éducatives. Tout cela se fait dans un cadre sécurisé.

Pour vous, c’est aussi un moyen de garder une organisation claire. Vos données personnelles restent séparées, vos achats ne sont pas mélangés, et vous pouvez suivre l’évolution de son usage numérique. C’est une solution gagnant-gagnant pour toute la famille !

