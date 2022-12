Apple ajoute un raccourci pour changer automatiquement de fond d’écran sur iPhone

En cette fin d’année 2022, Apple vient d’ajouter de nouvelles actions pour les fonds d’écran et les livres dans son application d’automatisation Raccourcis sur iPhone (iOS) et iPad (iPadOS). Il est ainsi possible de créer des raccourcis afin d’accéder rapidement à ses livres préférés ou de changer automatiquement son fond d’écran.

Pour rappel, Raccourcis permet de créer des automatisations sur iPhone, iPad et Mac. Des actions peuvent ainsi être effectuées automatiquement en fonction de différentes situations (heure de la journée, arrivée ou départ d’un lieu, l’action et la désactivation d’un mode de concentration…).

Bonne nouvelle, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 viennent d’apporter de nouvelles actions sur les iPhone et iPad. Pour commencer, l’application Raccourcis propose désormais les actions suivantes pour l’application Livres d’Apple :

Ouvrir le livre ;

Écouter le livre audio ;

Modifier l’apparence du livre ;

Modifier la navigation par page ;

Modifier la présentation dans Livres ;

Ouvrir une collection ;

Rechercher dans Livres ;

Tourner la page.

Il est ainsi possible de créer une automatisation permettant d’ouvrir rapidement un livre ou une collection que vous utilisez régulièrement ; de modifier différents paramètres ; ou de tout simplement tourner la page.

Deux autres actions ont ensuite été ajoutées du côté des fonds d’écran : Obtenir le fond d’écran ; et Passer d’un fond d’écran à l’autre. Ces dernières fonctionnent uniquement sur les iPhone (iOS).

La plus intéressante est bien évidemment la seconde. Elle permet en effet de créer une automatisation permettant de changer automatiquement votre fond d’écran. Par exemple, il est possible de demander à l’application de mettre votre fond d’écran Astronomie le soir à partir de 9 heures.

Pour finir, nous apprenons que des améliorations et changements ont été apportés à des raccourcis déjà présents: