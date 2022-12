iOS 16.2 est disponible : voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple vient de commencer le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour iPhone : iOS 16.2. À travers cette nouvelle version, la firme à la pomme propose moult nouveautés en cette fin d’année 2022 : l’application collaborative Freeform ; de nouveaux widgets et options de personnalisation du mode Always-On pour l’écran de verrouillage ; un mode karaoké pour Apple Music ; ou encore un chiffrement de bout en bout sur plus de données stockées dans iCloud.

Après iOS 16.1.1 et iOS 16.1.2, deux mises à jour mineures, Apple revient avec une version riche en nouvelles fonctionnalités : iOS 16.2. Pour commencer, cette dernière apporte Freeform, une application de tableau blanc collaboratif annoncée durant la WWDC 2022 pour iOS 16. Disponible aussi sur Mac et iPad, elle permet plus précisément de collaborer en temps réel via FaceTime et iMessage.

Le deuxième changement, plus discret, se passe du côté de l’application Maison. Nous retrouvons en effet une nouvelle architecture qui permet d’améliorer les performances, l’efficacité et la fiabilité de l’application pour contrôler les accessoires de domotique. Pour rappel, cette nouveauté arrive après l’annonce du support de la norme Matter avec iOS 16.1.

Parlons maintenant un peu de personnalisation, avec de la nouveauté pour l’écran de verrouillage : deux nouveaux widgets – Sommeil, affichant les informations de votre dernière nuit de sommeil ; et Traitements, pour vous rappeler les médicaments qu’il vous reste à prendre. Au passage, iOS 16.2 apporte quelques améliorations pour le mode Always-On des iPhone 14 Pro et Pro Max (affichage ou non du fond d’écran et des notifications).

Apple Music vient ensuite profiter d’une fonctionnalité très intéressante : Apple Music Sing. Annoncée récemment par Apple, cette nouveauté apporte tout simplement un mode karaoké à vos musiques favorites sur le service de streaming musical de la firme à la pomme (ajustement du niveau des voix, paroles affichées en direct…).

Pour finir sur les grosses nouveautés de cette mise à jour iOS 16.2, nous sommes obligés de vous parler des changements effectués au niveau du chiffrement des données iCloud. Il est désormais possible d’activer un mode de sécurité avancé permettant de chiffrer de bout en bout 23 catégories de données (dont les sauvegardes, les Photos, les notes, les rappels ou encore les cartes), contre 14 par défaut.

D’autres petits ajouts et corrections de bugs ont été ajoutés par Apple avec iOS 16.2 :