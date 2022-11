iOS 16.1.1 est disponible : voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour sur iPhone : iOS 16.1.1. À travers cette version, la firme à la pomme propose des changements mineurs, accentués vers la résolution de bugs et améliorations de sécurité. Il est donc fortement recommandé d’installer la mise à jour pour une expérience optimale sur son smartphone à la pomme. Pour de nouvelles fonctionnalités, il faudra attendre iOS 16.2.

Sans crier gare, une nouvelle mise à jour a été rendue disponible sur iPhone. Avec iOS 16.1.1, Apple ne réinvente pas la roue, mais optimise son système d’exploitation pour smartphones. En effet, les notes de version sont très brèves : « Cette mise à jour inclut des correctifs de bugs et des mises à jour de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs ».

Même si Apple n’a pas partagé les changements apportés, il se pourrait qu’elle ait corrigé des problèmes récents. Nous pensons notamment à ceux inhérents au SKAdNetwork, affectant directement les développeurs ; ou encore les plaintes d’utilisateurs concernant la connectivité Wi-Fi.

Pour rappel, la mise à jour iOS 16.1.1 succède à iOS 16.1, version plus importante déployée fin octobre sur les iPhone. Pour rappel, cette dernière apportait de belles nouveautés aux utilisateurs, dont les activités en direct ; le partage de la photothèque iCloud ; ou encore celui des clés via l’application Cartes.

Ensuite, Apple devrait rendre disponible iOS 16.2 durant le mois de décembre 2022. Cette mise à jour aurait quelques cordes à son arc, comme la prise en charge de la nouvelle norme de domotique Matter ; l’application de tableau blanc collaboratif Freeform ; et deux widgets pour l’écran de verrouillage des iPhone, un pour le suivi du sommeil et autre pour celui des médicaments.

Pour installer iOS 16.1.1, rendez-vous directement dans les Réglages ; ouvrez la section Général ; et appuyez sur le menu Mise à jour logicielle. Ensuite, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer.