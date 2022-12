Apple ajoute une fonctionnalité karaoké à Apple Music

Pour les fêtes de fin d’année, Apple Music vient s’agrémenter d’une nouvelle expérience : Sing. Comme son nom l’indique, cette nouveauté est là pour vous faire chanter. En effet, le service de streaming musical ajoute tout simplement une fonctionnalité karaoké pour des dizaines de millions de titres. Il est plus précisément possible de gérer le volume des voix de vos chansons préférées et de chanter par-dessus grâce à l’affichage des paroles en temps réel.

Dans un récent communiqué, Apple est venu annoncer l’arrivée d’Apple Music Sing. Apple explique que cette nouveauté « permet aux utilisateurs de chanter sur leurs chansons préférées avec des voix ajustables et des paroles en temps réel ». Pour faire simple, il s’agit d’une fonctionnalité karaoké.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music et Beats, explique l’arrivée d’Apple Music Sings : « Nous savons déjà que nos utilisateurs du monde entier aiment suivre leurs chansons préférées. Nous avons donc voulu faire évoluer cette offre pour permettre un engagement encore plus grand autour de la musique en chantant ».

Disponible « plus tard ce mois-ci » sur iPhone (à partir des iPhone 11 et SE 3), iPad (à partir des iPad Pro M1, iPad Air 4e génération, iPad mini 6e génération et iPad 9) et la dernière Apple TV 4K, Apple Music Sing regroupe quatre fonctionnalités :

Les voix ajustables , le contrôle du niveau des voix d’une chanson. Les utilisateurs peuvent ainsi « chanter avec la voix originale de l’artiste, prendre le rôle principal ou mélanger les deux ».

, le contrôle du niveau des voix d’une chanson. Les utilisateurs peuvent ainsi « chanter avec la voix originale de l’artiste, prendre le rôle principal ou mélanger les deux ». Les paroles en temps réel ;

; Les chœurs , les voix chantées simultanément s’animent indépendamment des voix principales. Apple explique que cela permet de faciliter le suivi des paroles par les utilisateurs.

, les voix chantées simultanément s’animent indépendamment des voix principales. Apple explique que cela permet de faciliter le suivi des paroles par les utilisateurs. Les duos, les paroles s’affichent de part et d’autre de l’écran afin de faciliter les duos ou les morceaux à plusieurs chanteurs.

Pour finir, nous apprenons qu’Apple Music Sings sera lancé avec une série de plus de 50 playlists dédiées. Ces dernières comprendront « toutes les chansons épiques, les duos, les refrains et les hymnes qui ont incité les gens du monde entier à chanter ».

