Apple Car : lancement de la voiture électrique en 2026, et sans conduite 100 % autonome

L’Apple Car refait parler d’elle. Un nouveau rapport de Bloomberg vient en effet de dévoiler l’avancement du projet de voiture électrique signée Apple. Nous apprenons notamment que le lancement serait prévu pour 2026 à un prix sous 100 000 dollars, avec à l’intérieur une puce Apple Silicon. Cependant, la conduite 100 % autonome ne serait pas de la partie.

Cela fait plusieurs années que l’Apple Car (alias projet Titan) fait parler d’elle. La plupart des informations à son sujet restent cependant encore floues, comme la période de lancement ; la conduite autonome ; ou encore le constructeur automobile qui viendra aider la firme à la pomme à produire ce véhicule électrique. Bonne nouvelle, quelques détails viennent d’être partagés dans un récent rapport de Bloomberg rédigé par le journaliste Mark Gurman.

Après avoir estimé un lancement entre 2026 et 2028 en début d’année dernière, le célèbre média explique tout d’abord que des sources proches du projet Titan affirment que la fenêtre de lancement a été décalée de 2025 à 2026. Le plus intéressant reste tout de même les informations sur le véhicule électrique en lui-même.

Le rapport de Bloomberg dévoile en effet qu’Apple « prévoit maintenant une conception moins ambitieuse qui comprendra un volant et des pédales ». En plus de cela, les projets autour de la conduite autonome ont été revus à la baisse, avec uniquement de la conduite 100 % autonome sur les autoroutes.

Cependant, un travail important est toujours de la partie du côté du divertissement quand la conduite autonome est activée. Nous apprenons ainsi que l’Apple Car Apple permettrait aux conducteurs « d’effectuer d’autres tâches – par exemple, regarder un film ou jouer à un jeu – sur une autoroute et d’être alertés avec suffisamment de temps pour passer à la commande manuelle s’ils atteignent les rues de la ville ou rencontrent des intempéries », explique Bloomberg.

Nous apprenons ensuite que l’Apple Car embarquerait une puce Apple Silicon ayant une puissance « équivalente à environ quatre des puces Mac les plus haut de gamme d’Apple combinées ». Il est d’ailleurs précisé par Bloomberg que « le cœur de la technologie d’Apple est un puissant système informatique embarqué – dont le nom de code est Denali, du nom du plus haut sommet d’Amérique du Nord – et un ensemble de capteurs personnalisés ».

Pour finir, le rapport souligne que la voiture électrique d’Apple serait proposée à un prix inférieur à 100 000 dollars. La tarification de l’Apple Car était auparavant estimée dans les alentours des 120 000 dollars.

