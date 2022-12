Withplus – L’apprentissage en réalité augmentée ! K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022 nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperation est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La neuvième et dernière entreprise que nous avons rencontré est WithPlus. Une startup coréenne qui propose divers services d’apprentissage et éducation en ligne, donc un avec de la réalité augmentée.

Qu’est-ce que WithPlus ?

WITHPLUS est une plateforme qui offre une nouvelle expérience d’apprentissage, et est une entreprise qui développe des contenus de formation hautement immersifs sous forme de jeu. Ils ont des contrats avec des entreprises et des écoles. Et coopèrent et soutiennes diverses plateformes telles que Metaverse et Zoom. Créée en 2019, elle est la première entreprise de e-éducation en Corée du Sud. Elle est partenaire de nombreuses entreprises telles que SAMSUNG et NAVER. Actuellement, le secteur de l’éducation coréen aurait une taille de marché de 1,5 milliard d’euros, et on peut dire qu’il s’agit d’une entreprise qui continue de croître rapidement, car elle se développera davantage avec une future approche B2C.

Pourquoi WithPlus est une solution unique ?

La particularité du contenu éducatif B2B de WITHPLUS est que vous pouvez apprendre l’administration des entreprises, la gestion d’équipe et le leadership tout en vous amusant. Chaque logiciel a son propre rôle. SmartB-Masters, publié en 2019, enseigne la propriété, la gestion et les états financiers. Dans Challenge24 publié en 2020, la réflexion stratégique, le pouvoir de négociation et la prise de décision en matière de leadership, de camaraderie et de GreatDeal, GreatPick et GreatWin basés sur les données. Vous pouvez apprendre le leadership dans L-ders et L-ders Match.

C’est ainsi que l’équipe a créé Challenge24. Ce jeu est un jeu éducatif de simulation où vous survivez en traversant des îles et finissez par réaliser un profit. Vous pouvez apprendre l’importance de fixer des objectifs basés sur des données et comment générer des profits en affaires sans vous ennuyer.

Un autre projet est Governance6 qui sortira en 2022. Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec les services et le fonctionnement des institutions publiques, et est actuellement proposé par les gouvernements locaux et les écoles.

Ce jeu a été développé pour les personnes travaillant dans les institutions publiques et les étudiants, et est actuellement proposé dans les municipalités. En novembre 2022, le service devrait être lancé au « département d’administration » d’une université en Corée du Sud.

Governance6 est un jeu d’équipe. Il peut être personnalisé pour chaque commune ou école, et peut être modifié en fonction de leurs propres problèmes. Par exemple, Gangnam-gu, Séoul vient d’être frappé par de fortes pluies. En incorporant ce fait dans le jeu, il peut être possible d’obtenir de nouvelles opinions des participants et d’aborder des solutions du point de vue des parties concernées ou à vol d’oiseau.

Quelle évolution pour cette entreprise de l’édu-tech ?

Aujourd’hui, la plupart des jeux ne fonctionnent que sur navigateur web sur ordinateur. À l’avenir, ils prévoient de développer les jeux sur navigateur mobile et tablette afin d’élargir leurs possibilités.

En outre, ils visent à étendre leurs services à l’échelle mondiale, recherchent actuellement des partenaires au Japon et ont entamé des négociations avec des sociétés de jeux. Ils vont également sortir une version en anglais avant 2023.

