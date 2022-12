Game Award 2022 : voici comment gagner un Steam Deck en regardant l’évènement !

Les Game Awards 2022 approchent à grands pas. Se déroulant le 8 décembre, cet évènement très attendu dans le domaine des jeux vidéos vient apporter une belle surprise pour les joueurs cette année. En effet, il sera possible de gagner un Steam Deck toutes les minutes pendant la diffusion de cette cérémonie. Découvrez dans notre article comment faire pour s’inscrire à ce concours des plus alléchants !

Alors que l’E3 creuse de plus en plus sa tombe, les Game Awards prennent de l’ampleur. L’évènement présenté par Geoff Keighley, présentant des bandes-annonces exclusives de jeux vidéos à venir et récompensant les titres de l’année à l’instar des Oscars, se tiendra ce jeudi 8 décembre aux États-Unis. En France, il débutera le 9 décembre 2022 à partir de 1 h 30 en France métropolitaine.

Pour booster les audiences, plus précisément sur Steam, Valve a eu la bonne idée de travailler en partenariat avec les Game Wards 2022 pour faire plaisir aux joueurs. En effet, la célèbre plateforme propose de gagner un Steam Deck toutes les minutes durant la diffusion de l’évènement. Bien évidemment, des conditions s’appliquent afin de participer à ce concours.

Pour tenter de gagner une des consoles portables Steam Deck mises en jeu durant les Game Awards 2022, il faut :

Résider aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne ;

Avoir effectué un achat sur Steam entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022 ;

S’inscrire sur le site du concours Steam Deck dans le cas où vous répondez à ces deux conditions ;

Regarder l’évènement en se connectant avec son compte sur Steam.tv. À noter, « le nom des personnes gagnantes s’affichera dans le chat après chaque tirage au sort », précise Valve.

À titre d’information, il est encore temps de voter pour des Game Awards 2022. Il suffit de se rendre sur la page suivante et de cliquer sur le bouton « Start Voting » afin de commencer à choisir parmi les nominées des 31 catégories de cette cérémonie. Les votes sont ouverts jusqu’au mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures du matin.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Steam Deck : le dock est maintenant disponible à l’achat !